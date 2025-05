Spoorverzakking bij Esperantotunnel zorgde voor de langste spoorstoring van 2024

Foto: Patrick Wind - 112groningen.nl

De langste spoorstoring van Nederland in 2024 vond plaats in Groningen, toen eind november het spoor boven de Esperantotunnel verzakte. Dat blijkt uit het jaarverslag van ProRail, wat maandagmiddag werd gepresenteerd.

De verzakking ontstond eind november tussen station Groningen en Groningen Europapark, tijdens werkzaamheden voor de aanleg van een nieuwe fietstunnel. Hierdoor lag het treinverkeer op dat traject bijna een week stil. Ook daarna zorgde de verzakking voor vertraging, omdat volledig herstel nu pas mogelijk tijdens de grote spoorstremming tussen het Hoofdstation en Europapark. Na de storing werd het spoor bij de tunnel dagelijks gecontroleerd op nieuwe problemen.

ProRail laat weten dat de verzakking voor bijna 55.000 minuten aan vertraging heeft gezorgd. De verzakking zorgde daarmee voor de grootste spoorverstoringsmelding van het jaar in het hele land. De verzakking in Groningen laat volgens ProRail zien hoe kwetsbaar het spoor op sommige plekken is, zeker als er gelijktijdig wordt gewerkt aan infrastructuur in de directe omgeving.

De verzakking werd ontdekt in de nacht van zaterdag 23 op zondag 24 november vorig jaar, tijdens werkzaamheden aan de Esperantotunnel. Door hevige regen was er veel zand onder het spoor weggespoeld. Daardoor konden er geen treinen meer rijden tussen beide stations. ProRail begon direct met herstelwerkzaamheden, maar door storm Conall spoelde het zand opnieuw weg. Een deel van het werk moest daardoor over.