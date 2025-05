Spanning rond plaatsing busonderdoorgang bij Hoofdstation: ‘Helemaal zeker weet je het nooit’

De bustunnel ligt klaar om ingeschoven te worden - Foto via Groningen Spoorzone (ProRail)

Operatie Groningen Spoorzone is in volle gang. De vierde week zit erop en ook komende week gebeurt er veel. Het hoogtepunt vindt komende vrijdag plaats: dan wordt de enorme nieuwe busonderdoorgang op zijn plek geschoven bij het Hoofdstation.

De nieuwe bustunnel moet het busverkeer van en naar het nieuwe busstation aan de zuidzijde van het Hoofdstation gaan leiden.

‘Helemaal zeker weet je het nooit’

Om de busonderdoorgang te plaatsen, bouwde Strukton de afgelopen weken een bouwkuip met damwanden. Dat kon nu pas, omdat eerst de Blauwe Brug moest worden weggehaald. Dat gebeurde afgelopen weekend. Bouwmanager Gerrit Wessels legt uit: “De damwanden houden het grondwater tegen. We kunnen hier namelijk maar beperkt het water wegpompen, vanwege de bebouwing om ons heen.”

Vlak voor het inschuiven van de nieuwe bustunnel wordt de kopwand van de bouwkuip eruit gehaald en komen er rijplaten te liggen. Zestien karretjes brengen dit gevaarte (de busonderdoorgang is 30 meter lang, 8 meter breed en weegt ongeveer 3.500 ton) komende vrijdag in ongeveer acht uur naar de juiste plek.

Wessels vindt het spannend of de ondergrond sterk genoeg is: “We hebben natuurlijk onderzoek en metingen gedaan, maar helemaal zeker weet je het nooit. Na het inrijden wordt de onderdoorgang langzaam gezakt. Dan meten we precies hoe stevig en stabiel alles is.”

Inschuiven duurt de hele vrijdag

Het inschuiven van het gevaarte begint vrijdag om 10.00 uur. Als alles volgens plan verloopt, ligt de onderdoorgang rond 19.00 uur op zijn plek.