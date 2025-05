SNN: “Vul het budget voor Lelylijn weer aan, we rekenen op het Rijk”

Foto: Paul van de Velde from Netherlands - Color, CC BY 2.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=82073867

Op de tiende editie van ‘Noord in Nieuwspoort’ in Den Haag heeft het Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN) stevig gepleit om de Lelylijn alsnog mogelijk te maken.

Voor de snelle spoorverbinding tussen Groningen en Lelystad was door kabinet Rutte een pot met geld gereserveerd van 3,4 miljard euro. Momenteel staat er nog 0,6 miljard op de rekening. Bij de behandeling van de Voorjaarsnota besloten coalitiepartijen PVV, BBB, NSC en VVD om 2,8 miljard uit de pot te halen en om dit geld te gebruiken voor de aanleg van de Nedersaksenlijn tussen Veendam en Emmen en voor het oplossen van de spoorproblemen bij Meppel.

“Hele Deltaplan is ondenkbaar zonder de Lelylijn”

“Noord-Nederland staat pal achter het Deltaplan”, betoogde voorzitter Jetta Klijnsma van het SNN dinsdag. “We zijn enorm blij met de Nedersaksenlijn en de verbeteringen die worden doorgevoerd aan het spoor tussen Meppel en Zwolle. Maar het hele Deltaplan is ondenkbaar zonder de Lelylijn. Onze oproep is om de MIRT-verkenning naar de Lelylijn te starten en om het budget voor de spoorlijn aan te vullen. Het gaat om Rijksinfrastructuur en we rekenen daarom op het Rijk. Investeringen in spoor versterken het verdienvermogen van heel Nederland.”

MIRT

MIRT staat voor Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport. Een MIRT-verkenning is de tweede stap in het realiseren van een project, maar daarvoor is wel 75 procent van de totale financiering nodig. Bij deze stap wordt er onderzoek gedaan om te bepalen of een project op het gebied van infrastructuur, ruimte en transport uitvoerbaar is. Er wordt met verschillende stakeholders en belanghebbenden gesproken en scenario’s worden met elkaar vergeleken, waardoor er een advies over de beste oplossing ontstaat.

“Leg de spoorlijn aan”

Bij de presentatie in Nieuwspoort was ook premier Dick Schoof (partijloos) aanwezig. Hij kreeg van Klijnsma te horen: “U zegt dat u door wilt gaan met de Lelylijn. Laat het dan zien! Vul het budget weer aan en leg de spoorlijn aan. De Lelylijn moet over uiterlijk 25 jaar weer rijden. Dat was de belofte.” Schoof liet in een reactie weten het pleidooi te begrijpen. Hij vertelde ook dat er gewerkt blijft worden aan de Lelylijn. Binnen het kabinet wil Schoof nagaan of het tempo versneld kan worden.

‘Noord in Nieuwspoort’

‘Noord in Nieuwspoort’ is een jaarlijks evenement in Den Haag, georganiseerd door de regio Noord-Nederland, dat de innovatiekracht en groei in de regio presenteert. Het evenement biedt een platform voor het delen van noordelijke kennis en innovatie, en stimuleert de samenwerking tussen Noord-Nederland en de rest van Nederland.