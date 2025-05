Smartphone leidt tot ongeval: fietsster botst op geparkeerde auto

Foto: Rick ten Cate - tencatefotografie.nl

Bij een verkeersongeluk zondagavond op de Opaalstraat in de wijk Vinkhuizen is een fietsster gewond geraakt. Dat meldt nieuwsfotograaf Rick ten Cate van tencatefotografie.nl.

Het ongeluk gebeurde rond 20.00 uur. “Een fietsster is achterop een geparkeerde personenauto gebotst”, vertelt Ten Cate. “De vrouw was druk bezig met haar telefoon en had niet in de gaten dat ze op de auto afreed. Een botsing was daardoor niet te voorkomen. Door de botsing sprong de achterruit van de auto en raakte de vrouw flink gewond.”

Hulpdiensten waren snel aanwezig. “Ambulanceverpleegkundigen hebben de vrouw gestabiliseerd. Daarna is zij met onbekende verwondingen overgebracht naar het ziekenhuis.” De politie doet verder onderzoek naar de toedracht van het ongeval.