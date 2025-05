Seizoenkaarten FC Groningen gaan als broodjes over de toonbank

Foto: Arend Jan Wonink

De Euroborg zit ook het komende seizoen telkens zo goed als vol: FC Groningen heeft inmiddels al zo’n 4.700 seizoenkaarten verkocht.

De verkoop begon maandagochtend en diezelfde avond hadden al drieduizend supporters een seizoenkaart aangevraagd. Twee dagen later zijn het er dus inmiddels 4.700, inclusief de 470 vijfjaarkaarthouders die de club heeft.

Volgens de FC is dit een blijk van vertrouwen. Het is alleen wel onduidelijk in hoeverre het team dat afgelopen seizoen vooral in de Euroborg prima speelde, in stand blijft. Er is onder meer veel belangstelling voor Luciano Valente. Het nieuwe eredivisieseizoen begint op vrijdag 8 augustus.