Seizoen voorbij voor Donar na derde nederlaag tegen Heroes Den Bosch

Het seizoen zit erop voor de basketballers van Donar. De ploeg was ook in de derde wedstrijd van de halve finale niet opgewassen tegen Heroes Den Bosch. In de Noord-Brabantse hoofdstad werd het zaterdagavond 96-68.

Zach Harvey, die in de afgelopen twee wedstrijden nog meespeelde, was er dit keer niet bij. De openingsfase was een drama voor Donar. Coach Jason Dourisseau zag zich genoodzaakt om na anderhalve minuut al een time-out aan te vragen bij de stand 8-0. Binnen 4 minuten was de thuisploeg al uitgelopen naar 15-2. Daarna kwam Donar knap terug, mede door drie driepunters van Tim Hoeve, en stond de ploeg aan het eind van het eerste kwart zelfs voor: 24-26. Maar het bleek de enige goede fase van Donar geweest te zijn. Halverwege het tweede kwart was het al 44-32 en bij rust 53-41.

Na rust speelde Donar nog maar weinig klaar. Tavian Dunn-Martin had met drie rake driepunters het grootste aandeel in de productie van slechts 13 punten. Aan het eind van het kwart was de stand 78-54. Het laatste kwart kon schriftelijk afgedaan worden. Het eerste punt van Donar werd pas na 4 minuten gemaakt, terwijl de thuisploeg alweer verder was uitgelopen. Uiteindelijk was de thuisploeg te slordig om boven de 100 punten te eindigen.

Topscorers bij Donar waren Tavian Dunn-Martin met 24 punten, Tim Hoeve met 12 punten en James Karnik met 11 punten (+ 15 rebounds). Bij Heroes Den Bosch was Samuell Williamson topscorer met 21 punten.

De finale gaat tussen Heroes Den Bosch en de winnaar van de andere halve finale, die gaat tussen ZZ Leiden en LWD Basket uit Leeuwarden. Daar is de stand 2-1 voor Leiden. Donar kan zich gaan voorbereiden op het nieuwe seizoen.