Seizoen Lycurgus voorbij na nieuw verlies in Martiniplaza

Het seizoen is voorbij voor Lycurgus. De Groninger volleyballers verloren ook de derde wedstrijd van de play-offs om de landstitel van Active Living Orion uit Doetinchem. Het werd in Martiniplaza in een spectaculaire wedstrijd 2-3.

Al vanaf het begin was duidelijk dat beide ploegen nu wel aan elkaar gewaagd waren. De gasten wisten echter het tweede setpunt te pakken: 23-25. De tweede set ging daarentegen naar Lycurgus, met 25-21. In de derde set kwam Lycurgus voor met 23-18, maar daarna kwam Orion langszij. Toch won Lycurgus de set, met 25-23. De vierde set werd weer gewonnen door Orion: 22-25.

De beslissende vijfde set was zenuwslopend. Het eerste matchpunt was voor Lycurgus toen de ploeg op 14-13 kwam. Daarna waren er drie matchpunten voor Orion en vervolgens twee voor Lycurgus. Lycurgus leek kort daarna de wedstrijd te beslissen met 21-19, maar het punt werd afgekeurd wegens een netfout. Uiteindelijk wist Orion het zesde matchpunt te pakken: 22-24. Daarmee werd Orion landskampioen en is het seizoen voorbij voor Lycurgus.