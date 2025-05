Scooterrijder gewond door val op Paterswoldseweg

Foto: Patrick Wind - 112groningen.nl

Bij een verkeersongeluk dinsdagmiddag op de Paterswoldseweg is een scooterrijder gewond geraakt. Dat meldt nieuwsfotograaf Patrick Wind van 112groningen.nl.

Het ongeluk gebeurde rond 16.00 uur ter hoogte van de kruising met de Laan van de Vrede. “Het gaat om een eenzijdig verkeersongeluk”, vertelt Wind. “De scooterrijder reed over het fietspad. Op dit fietspad is nieuw grind aangebracht. Zoals het zich laat aanzien is de bestuurder daardoor uitgegleden en ten val gekomen.” Hulpdiensten waren snel op de locatie van het ongeluk aanwezig. Zij hebben het slachtoffer behandeld. De persoon is daarna met onbekende verwondingen overgebracht naar het ziekenhuis.

De politie heeft onderzoek gedaan naar de toedracht.