Schutter Vinkhuizen Bar hoort 9 jaar cel eisen

Foto: Rick ten Cate - tencatefotografie.nl

Het Openbaar Ministerie eist negen jaar cel tegen de man die op 3 oktober vorig jaar een vrouw neerschoot in een bar in Vinkhuizen.

Verdachte Deniz V. (39) heeft bekend. Op camerabeelden is te zien hoe de man in gesprek is met zijn slachtoffer. Ze kennen elkaar vaag. Op zeker moment haalt hij een revolver uit zijn broekzak, duwt die tegen haar zij en lost een schot. Vervolgens verlaat hij het café. Een paar dagen later meldde hij zich bij de politie.

De verdachte zegt tijdens de rechtszaak, zich diep te schamen, maar weinig meer te weten van het incident. Hij was stomdronken, verdrietig en teleurgesteld vanwege het beëindigen van een relatie. Ook zou hij drugsproblemen hebben.

De vrouw wordt in het ziekenhuis behandeld aan haar verwondingen. Haar darmen, nier, eileiders en een beenspier zijn beschadigd. Ze is nog steeds aan het revalideren en eist een schadevergoeding van 58 duizend euro. De advocaat van de verdachte suggereert een celstraf van maximaal zes jaar. De rechter doet over twee weken uitspraak.