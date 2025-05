Schoolzwemmen als preventie: “Het heeft met politieke wil te maken”

De fractie van Stadspartij 100% voor Groningen pleit om schoolzwemmen in de gemeente toch mogelijk te maken. Landelijk besloot het kabinet onlangs dat het verplichte schoolzwemmen juist niet terug komt.

“Wij vinden het belangrijk dat juist hier wel op ingezet gaat worden”, vertelt Yaneth Menger van de partij. “Onze regio kent flink wat watergebieden. Met de zomer voor de deur, is het belangrijk dat iedereen de basisbeginselen van het zwemmen onder de knie heeft. Steeds vaker zien we dat dit echter niet het geval is. De afgelopen jaren is er landelijk een significante toename te zien van het aantal sterfgevallen op of bij het water omdat mensen niet over zwemdiploma’s beschikken. Per definitie ben ik niet een raadslid dat vindt dat de overheid zich overal mee moet bemoeien en op moet gaan sturen, maar op dit gebied wel.”

“Iedereen kreeg dezelfde les”

Menger denkt daarbij ook terug aan haar eigen basisschooltijd: “Het was vanzelfsprekend dat je onder schooltijd ging zwemmen. Het viel onder het vak lichamelijke opvoeding. Het mooie was dat er geen onderscheid was, iedereen in je klas kreeg dezelfde les. En in dat uurtje schoolzwemmen ging het er ook strak aan toe. Je haalde ook gegarandeerd je diploma aan het einde van het schooljaar.”

Staatssecretaris Karremans (VVD): “Scholen moeten zich focussen op lezen en schrijven”

In 1985 werd het schoolzwemmen afgeschaft en werd het aan gemeenten en scholen overgelaten. De laatste jaren klinkt er een steeds luidere stem om het weer landelijk in te voeren. Maar daarvan heeft het kabinet gezegd dat dit niet gaat gebeuren. De herinvoering van het schoolzwemmen kost zo’n 145 miljoen euro en leraren zijn er te veel tijd mee kwijt, vindt het kabinet. “Scholen moeten zich kunnen focussen op de basisvaardigheden lezen, schrijven en rekenen”, schrijft staatssecretaris Vincent Karremans (VVD) van Jeugd, Preventie en Sport.

Yaneth Menger (Stadspartij 100% voor Groningen): “Heeft met politieke wil te maken”

Menger: “Ik heb hier verschillende gesprekken over gevoerd met onze wethouder Inge Jongman (ChristenUnie) van Sport. Zij zegt dat het moeilijk te organiseren is vanwege de personeelstekorten. Er zijn te weinig gekwalificeerde zweminstructeurs en vrijwilligers. Omdat het kabinet niet met geld over de brug komt, zullen provincies en gemeenten dit zelf op moeten gaan pakken. En het heeft wat mij betreft dan echt met politieke wil te maken. Zorg dragen voor de veiligheid van je inwoners, ook in de richting van nieuwkomers. Als gemeente moet je daar wat mee doen. En mijn advies zou zijn om samen de handen ineens te slaan: met onderwijsinstellingen, met azc’s om te kijken wat je samen kunt om dit in orde te maken.”

“Groepsdruk kan groot zijn”

Het raadslid begrijpt ook niet zo goed waarom de gemeente geen aanstalten maakt. “In Groningen lopen we voorop met preventie. Het credo voorkomen is beter dan genezen gaat in onze gemeente op. Ik ben daar voorstander van, maar het is dan heel gek dat we op dit onderwerp dan geen stappen zetten. In de gemeente hebben we diverse zwembaden en plassen. Je weet dat kinderen het water in gaan. Ook als ze geen diploma hebben. Het risico is levensgroot aanwezig. De groepsdruk kan heel groot zijn. Of de schaamte, dat ze niet willen toegeven dat ze geen zwemdiploma hebben, waardoor men toch maar het water in gaat. Daarom moeten we dit samen gaan regelen en er prioriteit aan geven.”

De Stadspartij wil de komende periode overleg met andere fracties in de raad en ook in de Provinciale Staten. “We weten allemaal dat dit geld gaat kosten. Maar we steken het in preventie, waardoor we uiteindelijk verschrikkelijke toestanden hopen te voorkomen. Een mensenleven is uiteindelijk onbetaalbaar.”