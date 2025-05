Schimmelhuizen Indische Buurt tegen de vlakte: Lefier vervangt 190 woningen door nieuwbouw

Foto: Google Maps

Woningcorporatie Lefier gaat 190 sociale huurwoningen slopen in de Nieuw Indische Buurt in Groningen. Daarmee is eindelijk de knoop doorgehakt over wat er gebeurt met de oude, vochtige en tochtige woningen, waar bewoners al lange tijd over klagen.

Het gaat om woningen aan de Menadostraat, Timorstraat, Soendastraat, Floresstraat en Palembangstraat. De woningen zijn sterk verouderd en bewoners hebben onder andere last van vocht, tocht, schimmel en ongedierte.

Bewoners en de lokale politiek vroegen al langer om duidelijkheid over de toekomst van deze woningen. Lefier kiest nu voor nieuwbouw in plaats van renovatie, zoals dat bijvoorbeeld eerder gebeurde aan de Palembangstraat.

Nog niet bekend wat er terugkomt

Wat er precies voor de gesloopte woningen terugkomt, is nog niet bekend. Volgens Lefier zou het kunnen dat er hoger wordt gebouwd op de huizenblokken, maar een woordvoerder laat weten dat dit niet voor de hand ligt.

Bewoners krijgen hulp bij het zoeken naar een nieuwe woning en hebben 1,5 jaar de tijd om te verhuizen. Lefier biedt persoonlijke gesprekken aan en er is een sociaal plan opgesteld.

Inwoners die later mogelijk willen terugkeren naar de buurt kunnen zich alvast aanmelden als belangstellende voor de nieuwbouw. Lefier houdt hen op de hoogte zodra er meer bekend is over de nieuwe plannen.