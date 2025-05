Schildersduo al veertig jaar samen: Jan-Piet en Roeland werken nu live aan groot ‘wereldschilderij’

Bij Kunstlievend Genootschap Pictura aan de Sint Walburgstraat werken Jan-Piet Bode en Roeland Schweitzer deze week aan hun achtste ‘wereldschilderij’. Bezoekers kunnen het maakproces nog tot en met komende zondag van dichtbij volgen.

Het schilderij is enorm: 3,5 bij 3,3 meter. Het publiek dat langskomt, ziet hoe het werk laag voor laag ontstaat. De twee schilders noemen het werk een ‘wereldschilderij’ omdat het gaat over grote thema’s, zoals identiteit en wereldgebeurtenissen.

Volgens Bode begon de inspiratie voor het werk met de kaart van Europa. Maar de boodschap erachter komt volgens de schilder niet alleen uit ons werelddeel: “Wat er in de wereld speelt, sijpelt vanzelf het doek in. Hoe het gaat in Europa, in de wereld, in Amerika.”

Ruim veertig jaar samen schilderen

De twee kunstenaars, die ooit samen op het Maartenscollege in Haren zaten, blijven elkaar artistiek opzoeken en werken al sinds 1983 samen. Ze schilderen dan, zonder strak plan, gezamenlijk doeken die ze ‘wereldschilderijen’ noemen.

Dat gaat volgens Schweitzer heel natuurlijk: “Het is heel inspirerend om dit met z’n tweeën te doen. Vooral als ik zelf even een half uur weg ben geweest. Dan is er alweer zoveel veranderd.”

Het maakproces is tot en met zondag gratis te bezoeken van 13.00 tot 17.00 uur. Zondagmiddag vanaf 15.00 uur is de feestelijke afsluiting bij Pictura. Dan is ook het eindresultaat te zien.