Schaapscheerdersfeest De Beestenborg trekt duizend bezoekers: “Veel activiteiten”

Het scheren van schapen trok veel belangstelling. Foto: ingezonden

Het Schaapscheerdersfeest dat zaterdag gehouden werd op kinderboerderij De Beestenborg aan de Akeleiweg, is een succes geworden. Volgens Mariet Rankenberg trok de dag ruim duizend bezoekers.

Mariet, kun je zeggen dat de dag een succes is geworden?

“Absoluut. We zijn vanmiddag rond 13.30 uur begonnen en rond 17.00 uur hebben we de deuren weer gesloten. Op dit moment zijn we bezig om alles op te ruimen. We kijken terug op een hele leuke en geslaagde dag. De zon was erbij, dus het kon niet beter. En mede daardoor hadden we veel bezoekers: onze schatting is dat we zeker duizend mensen hebben mogen verwelkomen. Van jong tot oud. Helemaal super.”

We hebben het over een schaapscheerdersfeest. Dat betekent dat verschillende schapen een jasje hebben uitgedaan?

“Dat klopt. We hadden vandaag enorm veel activiteiten. De meeste waren gratis, voor een aantal moest je betalen waarbij de winst ten goede komt aan de kinderboerderij. Wat ook goed is om te benoemen, is dat we deze dag met een team van vijftig vrijwilligers hebben opgebouwd. Tegen hen zou ik heel erg dankjewel willen zeggen. En wat je zegt klopt. Schapenscheerder Egbert te Veen was aanwezig om de schapen te scheren. Egbert is een hele aardige man die met alle plezier uitlegt wat hij doet.”

Foto: ingezonden Hoe wordt een schaapskudde over een veld gedreven? Foto: ingezonden Kinderen konden geschminkt worden. Foto: ingezonden

Interessant dus om dat te bekijken?

“Absoluut. Er was veel belangstelling. Egbert scheerde iedere keer twee schapen en nam daarna pauze. Tijdens de pauzes kon het publiek zien hoe een schaapsherder met herdershond een kudde schapen over het veld begeleidt. We hebben dus als het ware echt een inkijkje proberen te geven in het reilen en zeilen rond de schapen.”

Je vertelde dat er ontzettend veel activiteiten waren. Wat waren de hoogtepunten vandaag?

“We hadden verschillende workshops. Zo konden bezoekers hun eigen lolly maken, konden er cupcakes gemaakt worden en was er een kliedertafel waar je met maïzena en water aan de slag kon. Er kon gegrabbeld worden in de buidel van de kangoeroe en bij twee lieveheersbeestjes was het mogelijk om lieve berichtjes te schrijven. We hebben heel wat mooie berichten voor juffen, dieren en vrienden voorbij zien komen. Je kon ook zelf ranja tappen en bokkensprongen maken op springkussens.”

Bij jullie activiteiten is er vaak ook aandacht voor streekproducten…

“Dat klopt. Er kon vandaag honing gekocht worden. Ik zal je vertellen dat die echt als zoete broodjes over de toonbank gingen. Daar was veel vraag naar. Ook waren er kraampjes met zelfgemaakte cadeautjes en dierenspullen. En we hadden vandaag ook gedacht aan de mens die trek had: er waren pannenkoeken, taartjes, knakworstjes en ijsjes te koop.”

