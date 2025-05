San Salvatorkerk gaat op termijn sluiten; kerkgebouw te koop aangeboden

Foto: Hardscarf - Eigen werk, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=145460277

De San Salvatorkerk aan de Hora Siccamasingel staat te koop. Het kerkgebouw wordt sinds enkele dagen aangeboden op vastgoedplatform Funda. Maar voor degenen die zich al riant zien wonen: de Hildegardparochie, die eigenaar is, accepteert alleen biedingen van andere erkende kerkgenootschappen.

Dat het kerkgebouw, dat in 1951 is gebouw, te koop wordt aangeboden is niet helemaal een verrassing. “Onze geliefde en vertrouwde Salvatorkerk gaat sluiten”, schreef het kerkbestuur reeds in januari. “Het zou heel jammer zijn dat we behalve ons vertrouwde kerkgebouw ook de mensen van de ons vertrouwde gemeenschap verliezen.” Om dit op te vangen konden kerkgangers van de Salvatorkerk de afgelopen periode vieringen bijwonen in andere kerken van de Hildegardparochie. Deze bevinden zich in Lewenborg, Haren en Zuidhorn.

Sluiting vindt plaats op termijn

De Hildegardparochie is een rooms-katholieke parochie die in 2017 ontstaan is door een fusie van de Salvator-Mariaparochie en Walfriedparochie uit Groningen, de H. Nicolaasparochie uit Haren en de H. Jozefparochie uit Zuidhorn. Met vier kerkgebouwen zit men erg ruim in het jasje waardoor besloten is om afscheid te nemen van het gebouw aan de Hora Siccamasingel. Wanneer de sluiting precies plaatsvindt is onbekend. De kerk laat weten dat dit op termijn gaat gebeuren. Wel zijn de voorbereidingen gestart en is er een denktank opgericht. “Deze denktankgroep brengt alles in kaart wat er allemaal bij de sluiting van een kerk komt kijken. Denk aan administratieve zaken, inventaris, interieur, archief, zorg voor vrijwilligers, sluitingsviering en eventuele sluitingsactiviteiten.”

“Om de kans op verkoop ‘van kerk naar kerk’ zo groot mogelijk te maken gaan we breder adverteren”

Omdat er al langer over verkoop wordt nagedacht en dit ook geuit wordt, hadden zich reeds twee kerkgemeenschappen gemeld die wel interesse in het gebouw hebben. “Op dit moment is het echter maar de vraag of één van beide de kerk zal gaan overnemen”, schrijft de parochie in een nieuwsbrief. “Om de kans op verkoop ‘van kerk naar kerk’ zo groot mogelijk te maken, gaan we op passende wijze ook wat breder adverteren. Vandaar dat u binnenkort een advertentie kunt tegenkomen, bijvoorbeeld op Funda. We willen op deze manier zekerstellen dat we geen kansen laten liggen om een goede kandidaat te vinden die ons kerkgebouw wil overnemen en als kerk wil blijven gebruiken.”

Door geldgebrek kreeg de kerk nooit een toren

De San Salvatorkerk is ontworpen door de architect Cornelis Pouderoveyen. Het is gebouwd in twee fases, tussen 1951 en 1962. Oorspronkelijk maakte een toren ook onderdeel uit van het ontwerp, maar door geldgebrek is deze er nooit gekomen. Tegenwoordig is de kerk de enig overgebleven katholieke kerk in het zuiden van de stad. Het gebouw heeft een verhoogd middenschip met een halfronde apsis. De koepel van de apsis is versierd met een grote afbeelding van Christus de verlosser, geschilderd door de Utrechtse kunstschilder Lambert Simon. In de tweede fase is het schip verlengd, waarbij aan de noordzijde een achthoekig doopkapel werd geplaatst. Sinds een aantal jaren is het gebouw een gemeentelijk monument.