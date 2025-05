Ruiten van meerdere auto’s ingeslagen in Lewenborg

Foto: Tom Veenstra

In de wijk Lewenborg zijn in de nacht van vrijdag op zaterdag de ruiten van meerdere auto’s ingeslagen. Bij de politie is aangifte gedaan van de vernieling.

Volgens RTV Noord zou het gaan om zeven of acht auto’s waarvan de ruiten vernield zijn. De voertuigen stonden geparkeerd in de Golfslag en Getij. Uit één van de auto’s is een draagbare muziekbox meegenomen. Op camerabeelden is te zien dat twee personen bij een auto staan, waarvan later de ruit kapot is. Eerder op de avond zouden in de wijk drie personen gezien zijn die zich verdacht gedroegen.

In de gemeente worden met enige regelmaat autoruiten vernield. Vorig jaar zomer was het raak aan de Noorderhaven. Ook was het toen raak in de Herewegbuurt, waar vernielingen werden gepleegd aan meerdere auto’s waarbij onder andere navigatieapparatuur werd gestolen. Onlangs nog vielen verschillende geparkeerde auto’s aan de Lodewijkstraat ten prooi aan vandalen.

Mensen die meer informatie hebben over de vernielingen in Lewenborg kunnen zich melden bij de politie op telefoonnummer 0900 88 44. Mochten mensen beeldmateriaal hebben van bijvoorbeeld bewakingscamera’s of een videodeurbel, dan kunnen deze beelden via deze website met de politie worden gedeeld.