Robby Wentink en Willem Lanjouw genomineerd als beste amateur voetbaltrainer

Foto: X. Robbie Wentink

Trainer Robby Wentink van Velocitas 1897 is genomineerd als beste voetbaltrainer van Noord Nederland. Dat heeft de Vakbond Voetbal Oefenmeesters Nederland (VVON) bekend gemaakt. Ook Stadjer Willem Lanjouw is genomineerd.

Wentink staat dit jaar voor het eerst aan het roer bij Velocitas. Hij was eerder trainer bij onder meer Pelikaan S, Groen Geel Gorecht en Omlandia.

“Robbie Wentink is een innemend empathische trainer, die als het nodig is ook hard kan zijn in zijn beslissingen, maar altijd met respect naar zijn speler(s), en met een uitleg waarom hij deze beslissing heeft genomen”, motiveert het VVON de nominatie van Wentink.

Lanjouw

Ook Stadjer Willem Lanjouw is genomineerd. De voormalige topschutter van Be Quick 1887 is momenteel trainer van eersteklasser Drachtster Boys.

De VVON schrijft: “De wijze waarop hij zijn teams organisatorisch neerzet zorgt ervoor dat het elftal altijd goed in balans is door de formatie van het middenveld en de wijze van omschakelen van zowel eigen balbezit als bij balverlies van de tegenstander”.

Naast Wentink en Lanjouw is ook Bram Freie van vierde divisionist HZVV uit Hoogeveen genomineerd.

Alleen trainers uit de eerste klasse en hoger komen in aanmerking voor de awards. De prijzen worden op 30 mei uitgereikt tijdens het Nederlands trainerscongres in het stadion van PEC Zwolle.