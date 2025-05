Rails tussen Hoofdstation en Europapark verdwijnen in rap tempo

Foto: Andor Heij

Er gaat absoluut gebouwd worden tijdens Operatie Groningen Spoorzone. Maar voordat dat kan, wordt er vooral gesloopt. Nadat de bovenleidingen de afgelopen dagen werden verwijderd, is ook een aantal sporen tussen het Hoofdstation en station Europapark woensdagmiddag verdwenen.

Het weghalen van verschillende stukken spoor en de bijbehorende wissels is nodig, omdat tijdens de 64 dagen durende stremming onder meer gewerkt wordt aan het doorkoppelen van regionale lijnen. Daarnaast worden wissels verwijderd, vervangen en verplaatst. Ook op het station zelf worden daarom perrons afgebouwd, sporen verlegd en sporen vernieuwd.

Foto: Andor Heij Foto: Andor Heij

Over negen dagen begint nog een andere grote sloopoperatie: het verwijderen van de Blauwe Brug. De kenmerkende loopbrug over de sporen wordt weggehaald, omdat deze met de opening van de ondergrondse voetgangerspassage niet meer nodig is.

De sporen en bovenleidingen komen uiteraard terug. Dat gebeurt tegen het einde van Operatie Groningen Spoorzone, tussen de tweede week van juni en begin juli. Op zondag 13 juli zijn de meeste werkzaamheden klaar en kunnen er weer treinen rijden tussen het Hoofdstation en station Europapark.