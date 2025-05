Raad ziet een nieuwe ringweg bij Hoogkerk niet zitten

Er komt geen onderzoek naar het aanleggen van een nieuwe ringweg bij Hoogkerk tussen de A7 en de N355, de weg naar Zuidhorn. Een voorstel van Partij voor het Noorden kreeg woensdagavond geen meerderheid.

Een motie om hier onderzoek naar te doen was mede ingediend door Stadspartij 100% voor Groningen en Groep Staijen. Leendert van der Laan: “Fijnstof. Je ziet het niet, je ruikt het niet, maar het is er wel. Het is een sluipmoordenaar. De verwachting is dat het aantal bewegingen op de huidige westelijke ringweg met 1,5 procent per jaar toe gaat nemen. We zien dat een groot deel van dit verkeer niks op de ringweg heeft te zoeken. We willen geen Parijse toestanden. Daarom lijkt het ons heel verstandig om dit verkeer uit de stad te halen en om een nieuwe ringweg aan de westkant aan te leggen. Dit komt de gezondheid van inwoners in de stadswijken ten goede.”

René Staijen (Groep Staijen): “Vrachtwagens met gevaarlijke stoffen wil je daar niet”

In het westelijk deel van de stad zullen de komende jaren veel huizen gebouwd gaan worden. Van der Laan: “Wil je dat een halve snelweg, wat op dit moment al een halve snelweg is, door een gebied gaat lopen waar 30.000 mensen wonen? Als je ziet hoeveel vrachtverkeer over de ringweg rijdt, je schrikt je een hoedje. We roepen vandaag niet op om een nieuwe ringweg aan te leggen, maar om onderzoek te doen naar de mogelijkheden.” René Staijen van Groep Staijen voegt toe: “Op de ringweg rijden ook vrachtwagens met gevaarlijke stoffen. Zulk verkeer wil je niet mixen met verkeer naar de wijken. Dit moet je scheiden en daar kan een nieuwe ringweg een oplossing voor zijn.”

Laurent Dwarshuis (ChristenUnie): “Op het platteland kun je niet zonder de auto”

De ChristenUnie is kritisch. Laurent Dwarshuis: “De afgelopen jaren is er al vaker onderzoek gedaan naar een nieuwe ringweg. De resultaten van deze onderzoeken gaven aan dat een nieuwe ringweg niet de oplossing is voor het probleem. Wat gaat een nieuw onderzoek opleveren?” Van der Laan: “Als je naar het gedeelte van Martiniplaza naar het Hoendiep kijkt, daar rijden 10.000 vrachtwagens per dag. Het stuk verderop, daar rijden 6.500 vrachtwagens per dag. En dan hebben we het nog niet over het normale verkeer. Wil je een snelweg door de stad waarbij je te maken hebt met een forse uitstoot aan fijnstof?” Dwarshuis: “Meneer Van der Laan vertelt heel veel, maar hij geeft geen antwoord op mijn vraag.” Van der Laan: “Wij hebben twijfels bij de resultaten van het onderzoek. Er wordt heel erg gedacht vanuit de stad, dat we de auto niet nodig hebben. Maar op het platteland kun je niet zonder auto. Daar zullen we op moeten anticiperen.”

Pablo Vermerris (Student & Stad): “Er wordt gezorgd dat de autodominantie verminderd”

Achter de motie ligt een groot plan waarbij het de bedoeling is dat er flink geïnvesteerd gaat worden in duurzame verbindingen. Pablo Vermerris van Student & Stad: “In dit plan wordt ingezet op betere fietsverbindingen en verbetering van het openbaar vervoer. Daarmee wordt er voor gezorgd dat de autodominantie vermindert. Een nieuwe ringweg, daar zijn wij geen voorstander van. Het geld hiervoor kan beter besteed worden aan nog meer fiets- en ov-verbindingen. Daarmee verplaats je de mensen efficiënter.” Van der Laan: “Maar het verkeer gaat niet afnemen. Het groeit met 1,5 procent per jaar. Dat zijn de feiten.” Vermerris: “Die beweging kunnen we kenteren door meer te gaan investeren in openbaar vervoer en fiets.”

Benni Leemhuis (GroenLinks): “Aanleggen van een weilandringweg levert niks op”

Benni Leemhuis van GroenLinks: “Om de situatie in het westen van de stad te verbeteren is er sterk onderhandeld door de wethouder. Het zorgt dat we de nodige investeringen kunnen doen in het openbaar vervoer en fietsverbindingen. In Vinkhuizen zal het een stuk beter worden. Belangrijk omdat sluipverkeer daar een steeds groter probleem wordt. Het aanleggen van een weilandringweg levert niks op. Het meeste verkeer op de ringweg is bestemmingsverkeer voor de stad of voor de Eemshaven.” Jalt de Haan van het CDA: “Het mooiste zou zijn dat de westelijke ringweg verdiept kan worden aangelegd.”

Wethouder Philip Broeksma (GroenLinks): “We gaan drie keer Zuidhorn bouwen”

Wethouder Philip Broeksma van Verkeer: “De komende jaren gaan we zo’n 11.000 woningen bouwen in het gebied. Dat is drie keer de grootte van Zuidhorn. Het is een enorme investering van het Rijk, waar we als gemeente aan bijdragen.” De ontwikkelingen in het gebied betekent dat er een grotere druk gaat ontstaan op het wegennet. Om dit op te lossen komt er bij West End een ongelijkvloers kruispunt, worden de gelijkvloerse aansluitingen bij de Metaallaan en de Friesestraatweg opgeheven en worden de gelijkvloerse aansluitingen van de Edelsteenlaan en het gelijkvloerse kruispunt met de Siersteenlaan en Pleiadenlaan verbeterd. Daarnaast worden verschillende maatregelen genomen om openbaar vervoerverbindingen te verbeteren en worden aanpassingen gedaan om sluipverkeer in Vinkhuizen tegen te gaan. Met het plan is een bedrag van 146 miljoen euro gemoeid.

“Bij een nieuwe ringweg zul je ook moeten investeren in de huidige ringweg”

Een nieuwe ringweg ziet Broeksma niet zitten: “Het gaat de problemen niet oplossen. Al zou je een nieuwe ringweg aan gaan leggen, dan moet je nog steeds investeren in de huidige ringweg. Wel gaat de provincie met de gemeente Westerkwartier om tafel om te kijken welke oplossingen er zijn om de doorstroming op gang te houden. Of een nieuwe ringweg daar ook deel van uit maakt, is onbekend.”

Fijnstof en verdubbeling N355

De Partij van het Noorden had ook een motie ingediend om de fijnstof en geluidsoverlast rond de westelijke ringweg aan te pakken. Deze motie werd unaniem aangenomen. Broeksma: “We gaan dit sowieso doen. We gaan onderzoeken wat de effecten van de verkeersbewegingen zijn op de luchtkwaliteit en fijnstof. Als blijkt dat er wat moet veranderen, dan gaan we dat doen.” Een voorstel van de VVD om de N355 tussen Zuidhorn en Groningen te verdubbelen tot een tweebaansweg kreeg geen meerderheid. Broeksma: “Al maak je een tienbaansweg, het probleem blijft hetzelfde. Je rijdt naar stedelijk gebied, en vroeg of laat kom je voor een stoplicht te staan. Daarom is het beter om te investeren in openbaar vervoer. Het ov is geen luxe maar essentieel om de stad bereikbaar te houden. En we hopen, door de aanleg van een busbaan tussen Zuidhorn en de stad, dat automobilisten denken: dat rijdt wel lekker door, kan ik daar ook gebruik van maken?”