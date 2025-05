Raad van State kritisch op plan voor soepel schadeherstel Groningen

Foto: Sebastiaan Scheffer

De Raad van State is kritisch op een wetsvoorstel van het kabinet om schade door gaswinning in Groningen en Drenthe sneller te vergoeden. De Raad van State adviseert zelfs om het voorstel niet bij de Tweede Kamer in te dienen, tenzij het is aangepast.

Het wetsvoorstel moet het mogelijk maken om schade tot 60.000 euro te herstellen zonder dat bewezen hoeft te worden dat de schade door gaswinning komt. Volgens het voorstel krijgt het Instituut Mijnbouwschade Groningen (IMG) de taak om schade daadwerkelijk te herstellen, op basis van zogeheten ‘veronderstelde schade’. Dat betekent dat een aanvraag wordt toegekend als het mogelijk om mijnbouwschade gaat. De oorzaak hoeft niet te worden onderzocht.

De Raad van State ziet hierbij risico’s. Burgers kunnen ongelijk behandeld worden. Ook kan het voorstel leiden tot meer kosten, doordat ook schade wordt hersteld die geen verband houdt met gaswinning. Het is onzeker of die kosten volledig verhaald kunnen worden op de NAM.

Daarnaast waarschuwt de Raad dat dit systeem kan zorgen voor langere doorlooptijden en hogere uitvoeringskosten bij het IMG. Het advies is daarom om deze regeling niet in te voeren.

Ook op andere punten ziet de Raad problemen, zoals bij de voorgestelde veranderingen in het bestuur van Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) en het opnemen van ‘zorgplichten’ voor de minister.