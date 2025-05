Foto: Raymond Meter - meterfotografie.nl

Vervoersbedrijf Qbuzz gaat extra bussen inzetten tussen Groningen en Assen. Door werkzaamheden aan het spoor merkt het vervoersbedrijf dat het erg druk is in de bussen.

Sinds 10 mei rijden er geen treinen tussen het Hoofdstation en station Europapark. Vanwege de spoorstremming en de grote drukte in de bussen worden er sinds afgelopen weekend al extra bussen ingezet op lijn 2. Dat lost niet alle problemen op, en daarom stuurt Qbuzz nu verder bij. Het bedrijf ziet bijvoorbeeld dat het extra druk is in de Qliners tussen de stad en Assen. Daarom worden er op deze dienst extra ritten ingezet.

Ook gaat er een extra bus rijden op snellijn 12 tussen station Europapark en Zernike. Deze bus vertrekt om 08.15 uur vanaf het Europapark. Daarnaast gaat vanaf het aanstaande Hemelvaartweekend lijn 164 rijden tussen het Europapark en de haven in Lauwersoog. Deze lijn zal iedere vrijdag rijden tot en met de zomervakantie en vertrekt om 10.55 en 13.55 uur. De bus rijdt vanwege het lange weekend ook op Hemelvaartsdag. In Lauwersoog sluit de aankomsttijd aan op de vertrektijd van de boot naar Schiermonnikoog. Op zondagen rijdt lijn 164 ook weer terug naar het Europapark. De vertrektijden uit Lauwersoog zijn 14.23 en 17.23 uur.