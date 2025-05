PVV wil lokaal verbod op fatbikes voor herhaaldelijke stennisschoppers: ‘De maat is vol’

Foto: Patrick Wind, 112groningen

Overlast door jongeren op fatbikes is volgens de PVV een groeiend probleem in Groningen. De partij wil daarom ‘concrete maatregelen’ en schuwt daarom verboden op de elektrische fietsen niet.

De PVV noemt meerdere incidenten, zoals agressie bij de McDonald’s in de Herestraat, het stenigen van een eend in Lewenborg en meldingen van vrouwen die zijn bespuugd, geslagen of uitgescholden. Ook werd de Dodenherdenking op het Martinikerkhof zondagavond verstoord door drie jongeren op de snelle, zware fietsen.

“Dit is niet zomaar baldadigheid – dit is een regelrechte bedreiging voor de openbare orde en veiligheid”, stelt PVV-fractievoorzitter Kelly Blauw. “Onze inwoners moeten zich veilig kunnen voelen in hun eigen stad. Wat ons betreft is de maat vol.”

De PVV wil onder meer weten waarom handhaving achterblijft en welke maatregelen worden genomen. De partij stelt onder meer voor om fatbikes te verbieden voor jongeren die herhaaldelijk overlast veroorzaken.

Hoewel het verbieden van fatbikes niet dé oplossing is, zo stelt Blauw, denkt de PVV dat de pakkans wordt vergroot als de veelal jonge overlastplegers verplicht worden om op een normale fiets te rijden: “Het gaat ons om het gedrag. Als een verbod op fatbikes in bepaalde gevallen kan helpen, dan moeten we die stap durven zetten.”