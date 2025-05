PVV teleurgesteld over geen fatbike-verbod: “Lastig uit te leggen aan inwoners”

Foto: Joaquín Lo Sie Sen

De fractie van de PVV noemt de antwoorden van het college teleurstellend, omdat er geen verbod komt op fatbikes in de binnenstad. “Het is aan inwoners lastig uit te leggen dat we hier niks aan kunnen doen”, stelt de partij.

De PVV noemt jongeren op fatbikes een groeiend probleem. De partij verwijst daarbij naar meerdere incidenten, zoals agressie bij een fastfoodrestaurant in de Herestraat, het stenigen van een eend in Lewenborg, en meldingen van vrouwen die zijn bespuugd, geslagen of uitgescholden. Ook werd de Nationale Dodenherdenking op het Martinikerkhof verstoord door drie jongeren op de snelle, zware fietsen. “Dit is niet zomaar baldadigheid – dit is een regelrechte bedreiging voor de openbare orde en veiligheid”, stelt fractievoorzitter Kelly Blauw. “Onze inwoners moeten zich veilig kunnen voelen in hun eigen stad. Wat ons betreft is de maat vol.”

Fatbikes kunnen niet verboden worden

De partij stelde onder andere voor om fatbikes te verbieden. Volgens de PVV wordt de pakkans vergroot als je de jongeren verplicht om op een normale fiets te rijden. Een dergelijk verbod komt er echter niet. “We volgen de landelijke regelgeving rond fatbikes”, schrijft het college. “Op dit moment zijn dit type fietsen niet verboden. Wij denken ook niet dat een verbod op, of het afpakken van, fatbikes leidt tot het stoppen van de overlast.” Om de overlast te stoppen kunnen er wel andere maatregelen ingezet worden, zoals een tijdelijk gebiedsverbod.

“Niet feitelijk vast te stellen dat jongeren op fatbikes geregeld overlast veroorzaken”

Het college zegt ook niet duidelijk aan te kunnen geven of bij overlast in de openbare ruimte fatbikes betrokken zijn. “Dit wordt niet specifiek geregistreerd. Het is daarom niet feitelijk vast te stellen of jongeren op fatbikes geregeld overlast veroorzaken in de openbare ruimte. Indien, zoals bij de overlast veroorzaakt door scooters en/of crossmotoren, het vervoermiddel randvoorwaardelijk is voor de overlast, zal hierop ook worden gehandhaafd, bijvoorbeeld door het in beslag nemen van het vervoermiddel indien deze niet aan de wettelijke eisen voldoet.”

“Moeilijk om overlastgevend gedrag op heterdaad vast te stellen”

De PVV had ook vragen gesteld waarom er zo weinig gehandhaafd wordt. Volgens de gemeente heeft dit te maken met beperkte capaciteit. “Direct handhaven op overlastgevend gedrag kan wanneer dit geconstateerd wordt door politieagenten of boa’s. Door de beperkte capaciteit en de keuzes die daardoor gemaakt moeten worden, is het zeer moeilijk om overlastgevend gedrag op heterdaad vast te stellen. Aangezien fatbikes geen kenteken hebben, is het bij een niet-heterdaad zeer moeilijk om de identiteit van een overlastgevend persoon vast te stellen.”

Kelly Blauw (PVV): “Dweilen met de kraan open”

Blauw vindt de antwoorden teleurstellend en wil het er ook niet bij laten zitten. “Dat de capaciteit bij de politie en de boa’s niet toereikend is, dat vinden wij lastig uit te leggen. Na gesprekken met inwoners en diverse berichten die we als fractie ontvangen hebben, hebben wij het idee dat er een sterk verband is tussen een bepaalde groep jongeren die overlast pleegt en overtredingen die op fatbikes gepleegd worden. Mensen zien welke groep dit veroorzaakt en dat zij zich verplaatsen op fatbikes. Het is dan lastig uit te leggen dat we hier niks aan kunnen doen.”

De PVV-fractie zegt dan ook het er niet bij te laten zitten en gaat mogelijkheden zoeken waarbij er toch adequaat kan worden opgetreden. “Er wordt geen relatie gezien tussen de overlast en de fatbikes. Als we met elkaar de problemen niet eens durven te benoemen, hoe komt er dan ooit een oplossing? Gevalletje dweilen met de kraan open