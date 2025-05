Provincies willen fors investeren in archeologisch depot, Groningen moet ruim 2,5 miljoen meebetalen

Foto via NAD

De provincie Groningen wil, samen met Fryslân en Drenthe, het Noordelijk Archeologisch Depot (NAD) in Nuis verbouwen. Als de Provinciale Staten instemmen, stellen de drie provincies elk 2.655.000 euro beschikbaar.

Het depot speelt een belangrijke rol in het bewaren van archeologisch erfgoed uit Noord-Nederland, stelt het provinciebestuur. In het depot liggen bijvoorbeeld stenen bijlen, vuurstenen werktuigen, botten, hout en oude metalen voorwerpen.

Maar de drie loodsen waarin het depot zit, voldoen niet meer aan de eisen. Er is schimmel en het klimaat is slecht geregeld. Dat is gevaarlijk voor de archeologische vondsten. De verbouwing maakt van drie oude loodsen één toekomstbestendig gebouw, met een nieuwe entree en ruimte voor presentaties. Ook komt er aandacht voor duurzaamheid en behoud van oude onderdelen.

De Provinciale Staten van Groningen besluiten op 9 juli over de bijdrage. Bij goedkeuring wordt er een nieuwe samenwerking gesloten voor twintig jaar, vertelt Gedeputeerde Susan Top: “Met deze gezamenlijke investering zorgen we ervoor dat het Noordelijk Archeologisch Depot toekomstbestendig wordt. We beschermen niet alleen waardevol archeologisch erfgoed, maar maken het ook beter toegankelijk voor onderzoek en publiek. Zo geven we het verleden een duurzame plek in de toekomst.”