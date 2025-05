Provincie doet anderhalf miljoen in het zakje voor verbouwing Museum aan de A

Museum Aan de A

De gemeente Groningen krijgt 1,5 miljoen euro subsidie van de provincie voor de forse verbouwing van Museum aan de A, het voormalige Noordelijk Scheepvaartmuseum.

Met dit geld worden twee monumentale panden van het museum gerestaureerd, verduurzaamd en beter toegankelijk gemaakt. Ook de binnenplaats tussen de Brugstraat en de Schuitemakersstraat wordt opgeknapt. De subsidie van de provincie komt uit een regeling voor behoud van erfgoed in het aardbevingsgebied. Eerder kregen ook locaties in Zoutkamp, Slochteren, Appingedam en ’t Zandt steun.

Museum aan de A zit in twee van de oudste gebouwen van Groningen. De verbouwing maakt deel uit van de vernieuwing van het A-kwartier. In 2026 moet de uitvoering starten. In 2027 opent de vernieuwde vaste presentatie. Een jaar later volgt de oplevering van nieuwbouw voor tijdelijke exposities.

De gemeente besloot halverwege maart de verbouwingopgave van het museum over te nemen. Dat gebeurde nadat het museum aangaf dat het financieel en organisatorisch niet in staat is het project zelf uit te voeren.

Daarom wordt de gemeente opdrachtgever en eigenaar van de panden die nu nog van het museum zijn. Die gebouwen verhuurt de gemeente later weer aan het museum. De verbouwplannen zijn met de overname wel versoberd. Door het ontwerp compacter te maken, worden de kosten flink verlaagd: van 32 miljoen naar 22,9 miljoen euro.