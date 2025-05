Provinciaal handhaver greep niet in bij Betonbos omdat hoveniers begeleid werden door ecoloog

Foto: Olivier Steppé

De handhaver van de provincie Groningen heeft in maart bij de start van de kapwerkzaamheden van het Betonbos niet ingegrepen omdat de uitvoerende hoveniers begeleid werden door een ecoloog. Dat laat de provincie Groningen woensdag weten.

De kap van het Betonbos aan het Eemskanaal werd in maart op het allerlaatste moment stilgelegd. Terwijl de kettingzagen werden aangezwengeld, werd na tussenkomst van natuurkenners en bewoners besloten om toch van de kap af te zien omdat in het bos broedende vogels waren ontdekt. Wethouder Rik van Niejenhuis (PvdA) van Wonen liet enkele dagen later weten dat hij liever had gezien dat de beslissing een dag eerder was genomen, omdat dit veel heisa bespaard zou hebben. Voor de fracties van Partij voor de Dieren, GroenLinks en Volt in de Provinciale Staten was het aanleiding om het provinciebestuur om opheldering te vragen over de gang van zaken.

“Handhaver heeft niet ingegrepen”

“De provinciaal handhaver heeft op die dag niet ingegrepen”, schrijft de provincie. “Van tevoren waren we schriftelijk en telefonisch geïnformeerd over de kap. De handhaver heeft op de bewuste dag gesproken met zowel demonstranten als de uitvoerende hoveniers, ecoloog, opdrachtgever, gemeentelijk handhaver en projectleider bouw. De handhaver constateerde dat de werkzaamheden van de hoveniers fysiek werden begeleid door de ecoloog. De ecologische begeleiding maakte onderdeel uit van het project en voorziet in het minimaliseren en voorkomen van natuurschade. De voorzieningenrechter had daags ervoor geoordeeld dat het werk niet hoefde te worden beëindigd. De handhaver heeft om deze redenen niet ingegrepen en is later op de ochtend vertrokken. In de middag heeft de ecoloog de handhaver gebeld met de mededeling dat de opdrachtgever had besloten het werk stil te leggen tot na het broedseizoen.”

Betonbos

Het Betonbos is rond 1995 ontstaan op een braakliggend terrein waar tussen de betonfunderingen van enkele gesloopte bedrijven spontaan bomen gingen groeien. Uit een inventarisatie in 2019 bleek het te gaan om zo’n 350 bomen waarvan een groot aantal gebreken vertoonde zoals stambreuk en bastscheuren. Het Betonbos werd jarenlang bewoond door een groep bewoners in woonwagens. Zij moesten afgelopen oktober het terrein verlaten, nadat hun een nieuwe plek was toegewezen op een terrein aan de Gideonweg. Een locatie waar ze met tegenzin naartoe gingen.

“Wij controleren niet of bomen worden herplant”

De partijen hadden ook opheldering gevraagd over het ontheffingsproces voor de kap. Maar daarvan zegt de provincie dat dit onderdeel is van de Omgevingswet, waar de gemeente voor verantwoordelijk is. Dat geldt ook voor het compenseren van gekapte bomen. “Bij natuurcompensatie gaat het over herplant van bomen elders. Deze compensatie is opgelegd door de gemeente en wordt door ons niet gecontroleerd. Waar we wel naar kijken is de compensatie voor in dit geval de Steenmarter. Op de naleving van de voorschriften wordt door ons toezicht gehouden.”

“We beoordelen of er aan de wet wordt voldaan”

Het broedseizoen begint op 15 maart. De kap van het Betonbos zou beginnen op 21 maart. “Kappen en het uitvoeren van snoeiwerkzaamheden in het broedseizoen is onwenselijk”, schrijft de provincie. “Als provincie beoordelen we echter niet op wenselijkheid, maar of er sprake is van overtredingen op het onderdeel flora en fauna in de Omgevingswet.” Volgens de provincie wordt er bij het kappen schade veroorzaakt, maar hoeft dit niet te worden gecompenseerd: “Kappen van bos zal altijd schade aan de natuur veroorzaken, immers een boom is natuur. Wij beoordelen of aan de wet wordt voldaan. Daar is aan voldaan. Compensatie is voor ons daarom niet aan de orde.”

De provincie kan niet beloven dat dergelijke situaties in de toekomst niet weer zullen optreden. De wet biedt volgens de provincie beperkte mogelijkheden om bij constateringen van een overtreding op te treden.