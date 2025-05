ProRail kampt met tegenslag: tot in de middag geen treinen richting Zuidbroek

Foto: Rick ten Cate - tencatefotografie.nl

De werkzaamheden aan het spoor tussen Groningen en Veendam en Bad Nieuweschans duren langer dan verwacht. Waar het aanvankelijk de bedoeling was dat er op Bevrijdingsdag weer treinen zouden rijden, is dit nu in ieder geval tot 14.00 uur niet mogelijk.

Spoorbeheerder ProRail spreekt van een tegenslag. Door kortsluiting is zondag schade ontstaan aan de systemen, waardoor de werkzaamheden vertraging hebben opgelopen. De verwachting is dat er maandagmiddag vanaf 14.00 uur weer treinen kunnen rijden. Tot die tijd rijden er bussen tussen het Hoofdstation en Veendam en Bad Nieuweschans. Reizigers zijn daardoor langer onderweg.

De werkzaamheden aan het spoor begonnen afgelopen vrijdag. Er wordt aan het spoor gewerkt om treinen in de toekomst sneller te kunnen laten rijden.