Problemen met slagbomen Driebondsbrug; rijbanen oostelijke ringweg afgesloten

Foto: Rick ten Cate - tencatefotografie.nl

Het wegverkeer kan zaterdagavond geen gebruikmaken van de Driebondsbrug. De brug, die onderdeel uitmaakt van de oostelijke ringweg, kampt met een storing aan de slagbomen.

De politie laat weten dat de slagbomen niet omhoog willen. De brug is rond 21.00 uur open geweest om scheepvaartverkeer op het Eemskanaal door te laten. Na het sluiten wilden de slagbomen echter niet meer omhoog. Een nieuwsfotograaf ter plaatse vertelt dat dit aanvankelijk leidde tot een flinke file. Het verkeer aan de kant van Driebond is begeleid naar de dichtstbijzijnde afrit. Verkeer aan de kant van Lewenborg kon keren via de middenberm. Op dit moment wordt het wegverkeer vroegtijdig van de oostelijke ringweg geleid.

Een storingsmonteur is inmiddels ter plaatse. Het is nog onbekend hoe lang de problemen gaan duren.

Later meer.