Politieke partijen pleiten voor samenscholingsverbod na vechtpartij Herestraat

Een surveillancewagen van de politie op de Vismarkt. Foto: Joaquín Lo Sie Sen

De fracties van Stadspartij 100% voor Groningen, Partij voor het Noorden en de PVV pleiten voor strengere maatregelen naar aanleiding van een grote vechtpartij in de Herestraat dit weekend. De partijen denken aan het invoeren van een samenscholingsverbod als mogelijke oplossing.

“Al geruime lange tijd is de sfeer in de Herestraat in de avonduren grimmig en neemt de onveiligheid toe”, vertelt Yaneth Menger van Stadspartij 100% voor Groningen. “Er is sprake van samenscholing en jongeren gaan met elkaar op de vuist. Diverse keren hebben ondernemers al ernstige overlast ervaren. Zaterdagavond was het dusdanig raak dat een beveiliger mishandeld werd en hierdoor zijn werk niet kon voortzetten. Notabene de persoon die de veiligheid van bezoekers en medewerkers van een fastfoodrestaurant in de straat moet waarborgen, is slachtoffer geraakt van zinloos geweld.”

“Mensen moeten zich veilig en zonder geweld kunnen voortbewegen”

Menger: “We hebben met elkaar afgesproken dat mensen zich veilig en zonder geweld in de openbare ruimte moeten kunnen voortbewegen. We hebben met elkaar geconstateerd dat het onacceptabel is wanneer ondernemers hun winkels eerder moeten sluiten omdat hun veiligheid in het geding is en niet langer gewaarborgd kan worden. Mijn fractie neemt de situatie dan ook hoog op.” Menger wil van het college weten welke strengere maatregelen ingezet kunnen worden om problemen in de toekomst te voorkomen.

Compensatie?

Vanwege de situatie in de Herestraat werd het fastfoodrestaurant het advies gegeven de deuren te sluiten omdat de veiligheid niet gewaarborgd kon worden. Menger: “Wij willen weten of er vanwege het eerder sluiten van de zaak ook compensatie plaatsvindt, of dat hier gesprekken over plaatsvinden.” Twee maanden geleden vond er ook een grote vechtpartij plaats in de Herestraat. Een groep van zo’n twintig jongeren viel elkaar toen aan met messen en stokken. Twee personen raakten lichtgewond. Eén van de belagers verloor bij de schermutselingen een nepvuurwapen en er zouden ook messen zijn gezien in de handen van de groep aanvallers.

De vragen die de partijen gesteld hebben, zullen woensdag behandeld worden tijdens het wekelijkse politieke vragenuurtje.