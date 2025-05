Gewonde bij steekincident De Kring (update)

Foto: Rick ten Cate - tencatefotografie.nl

De politie ontving woensdagochtend rond 08.20 uur een melding van een steekincident aan de Peizerweg. Het zou gaan om woonwagenkamp De Kring.

Daarbij is een persoon gewond geraakt. Het slachtoffer is per ambulance naar het ziekenhuis gebracht. De politie doet onderzoek naar de toedracht van het incident. Het is onduidelijk of er een relatie is met incident van afgelopen maandagochtend, eveneens op De Kring. Een politieagent loste daar een waarschuwingsschot, nadat een 23-jarige man uit Groningen agenten bedreigde met een wapen.

De aanhouding vond plaats na een melding van diefstal aan de Peizerweg, De verdachte was meermaals op een persoon ingereden. Die raakte niet gewond. De verdachte werd kort daarop aangetroffen op De Kring. Toen agenten met de verdachte in gesprek wilde gaan, dreigde hij met een wapen richting de agenten. Na een waarschuwingsschot werd de verdachte aangehouden.