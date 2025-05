Pleit om fietspad naar Meerstad te verleggen: “Situatie is onveilig en wordt onveiliger”

Het lijkt de Stadspartij verstandig om het fietspad parallel aan te leggen aan de Sint Petersburgweg. Foto: Google Maps

De fractie van Stadspartij 100% voor Groningen pleit om het fietspad tussen de Sontbrug en de ringweg, dat volgens raadslid Niels Hilboesen onveilig is en de komende tijd nog onveiliger wordt, te verleggen.

“Het gaat specifiek om het gedeelte tussen de Sontbrug en de ringweg”, vertelt Hilboesen. “Er bevindt zich op dit pad geen permanente verlichting en ook is het behoorlijk smal. Met name in de donkere uren geeft het een onveilig gevoel. Er staat weliswaar straatverlicht die op zonne-energie werkt, maar die verlichting is niet toereikend. In ons gezin hebben we bijvoorbeeld de afspraak gemaakt dat er een berichtje wordt gestuurd, als ze dit pad gepasseerd zijn.”

“De druk in het gebied gaat toenemen”

Hilboesen pleit om meerdere redenen voor een oplossing: “Op dit moment is het al onveilig, en de komende jaren wordt het nog onveiliger. Langs de Sint Petersburgweg, langs dit fietspad wordt een azc gebouwd waar zeshonderd mensen komen te wonen. Dat betekent dat de druk op dit fietspad toe gaat nemen. Voor de duidelijkheid, het gaat mij niet om een azc. Ook als er zeshonderd studenten of senioren zouden komen te wonen, gaat de druk in het gebied toenemen. De toekomstige bewoners hebben in de directe omgeving namelijk nauwelijks voorzieningen of verblijfsruimte, waardoor het aannemelijk is dat zij zich in de openbare ruimte langs

het huidige fietspad zullen begeven. Er zullen meer bewegingen plaatsvinden.”

“Fietspad parallel aan Sint Petersburgweg”

Als oplossing lijkt het raadslid het verstandig om het pad te verleggen. “Als je nu vanaf de Sontbrug komt, maakt het fietspad een knik naar links. Ik denk dat het verstandig is om een breed en verlicht fietspad aan te leggen dat parallel loopt aan de Sint Petersburgweg en vervolgens bij de ringweg aansluit op de route naar Meerstad. Het tracé van het oude fietspad kun je bijvoorbeeld inrichten als voetpad. Op die manier kunnen bewoners van het toekomstige azc veilig een ommetje maken, zonder dat zij verrast worden door fietsers die ineens aan komen stuiven.”

De partij heeft over het onderwerp schriftelijke vragen ingediend. Deze zullen binnen enkele weken door het college beantwoord worden.