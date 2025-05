Plannen voor herinrichting Oosterstraat en Gelkingestraat liggen klaar

De Oosterstraat en Gelkingestraat krijgen een nieuwe inrichting. Fietsers kunnen in beide richtingen rijden en er komen plantvakken met veel groen, zitplekken en ruimte voor terrassen.

Beide straten worden voetgangersgebieden. In plaats van een aparte rijbaan met smalle stoepen komen er brede loopzones. Voor de gebouwen is er ruimte voor uitstallingen, bankjes, terrassen, gevelgroen en bloembakken. Dat zorgt volgens de gemeente voor een aangename sfeer.

Fietsparkeren in toegestaan in de daarvoor aangewezen vakken. Er komt betere verlichting en in de Oosterstraat komt een waterelement waar kinderen kunnen spelen.

Tijdens de planvorming heeft een werkgroep meegedacht over thema’s als watergebruik, groen, veiligheid en de bijzondere identiteit van deze straten.

De gemeenteraad bespreekt het plan in juli van dit jaar. Als de raad akkoord gaat, starten de werkzaamheden waarschijnlijk begin volgend jaar. De herinrichting van beide straten zou dan rond de zomer van 2027 klaar zijn.