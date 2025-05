PKC’83 zet wedstrijd tegen Be Quick op de kop en kroont zich tot kampioen

Foto Andor Heij. PKC'83 kampioen.

Zoals vaker dit seizoen wist PKC’83 een wedstrijd compleet om te draaien. Na een 2-0 achterstand bij rust tegen Be Quick 1887, won de thuisclub zaterdagavond alsnog met 4-3. Daarmee kroonde PKC’83 zich tot kampioen in de eerste klasse H en mag volgend seizoen aantreden in de vierde divisie.

Met nog twee wedstrijden te gaan had PKC’83 vijf punten voorsprong op de nummer twee Be Quick, maar wilde het perse thuis afmaken. Dat leek een lastige opgave te worden. Be Quick was voor rust beter en kreeg de nodige kansen. Na 17 minuten kopte Siemen Krikke de 0-1 binnen, Geertjan Lieuwes tekende vier minuten later voor de 0-2.

Waardeloos

“Het was een waardeloze eerste helft”, aldus PKC-aanvaller Willem Bel. “En er werd zo veel van ons verwacht. In de rust hebben we gezegd dat we het simpel moesten houden en Rob Schokker moesten zoeken”.

Ommedraai

Dat gebeurde en topscorer Schokker van 1H kopte na 51 minuten raak en tekende voor zijn 32e van het seizoen. Jordi Paapst schoot na slecht uitverdedigen bij Be Quick na 71 minuten de 2-2 op het bord. “Toen gingen we erover heen”, zei Bel. Dat klopte. Be Quick was geen schim meer van de ploeg uit de eerste helft.

Jivan Vroom tikte na 79 minuten de 3-2 binnen en Bel zelf joeg de 4-2 in het net. Dat Be Quick vanuit een strafschop van Liewes nog 4-3 maakte mocht de pret op het volgepakte sportpark De Kring niet drukken. Er barstte na het laatste fluitsignaal een groot kampioensfeest los. Na dertien jaar eerste klasse promoveerde PKC naar de vierde divisie.

Goed opgepakt

“We werden in de eerste helft helemaal weggespeeld”, zei de vertrekkende trainer Bert Hollander van PKC’83. “Maar na de rust hebben we wat omgezet en hebben we het goed opgepakt. Het is echt ongelooflijk. Ik ben echt hartstikke blij. Hier hebben we het voor gedaan”. De in Friesland wonende Hollander had zich al voorbereid op het feest: “Ik heb daar een kamer geboekt”, wijzend richting een motelketen in Hoogkerk. “Van deze titel hebben we gedroomd. Ik kom volgend seizoen als supporter zeker kijken”.

Gouden ploeg

Zijn collega-trainer Johan Wijnsma had een groot aandeel in de titel van PKC: “We hebben het met z’n allen gedaan en iedereen had z’n kracht in dit verhaal. Dat maakt het ook zo mooi. Dit is de bekroning van het seizoen. We hebben vanaf de vierde wedstrijddag bovenaan gestaan. Het is een fantastische prestatie met een gouden ploeg”.

‘Freddy de Grooth inhalen’

Topscorer Rob Schokker straalde helemaal: “Dit is ongekend genieten. Het ging niet volgens het boekje, maar we draaiden het na een 2-0 achterstand heerlijk om. En eindelijk heb ik mijn goaltje tegen Be Quick gemaakt”. Schokker heeft nog een persoonlijk doel: “Ik moet er nog twee maken om Freddy de Grooth te passeren als clubtopscorer van PKC”. Daarna werd Schokker het feestgedruis ingetrokken.

“Geweldig dit”, zei Willem Bel. “Over het hele seizoen zijn we de terechte kampioen en dat gaan we lekker vieren”.

Prima selectie

PKC’83 gaat met de nieuwe trainer Ron de Boer en een selectie van 25 spelers volgend seizoen het nieuwe avontuur aan: “We hebben voor volgend seizoen in ieder geval een prima selectie staan”, zei voorzitter en assistent-trainer Robert Groningen vooraf. “Het is een mix van ervaring en jonge spelers. Ik denk dat we met deze groep een rol van betekenis kunnen spelen in de vierde divisie”.

De druiven voor Be Quick waren zeer zuur. Door de nederlaag zakte Be Quick naar de vierde plaats en grijpen de Esserbergbewoners waarschijnlijk naast alles.

PKC’83 – Be Quick 1887 4-3. 17. Siemen Krikke 0-1. 21. Geertjan Liewes 0-2. 51. Rob Schokker 1-2. 71. Jordi Paapst 2-2. 79. Jivan Vroom 3-2. 81. Willem Bel 4-3. Toeschouwers: 1000.

Overige wedstrijden in 1H

Velocitas won thuis met 2-0 van degradant Roden door twee treffers van Dion Zimmerman. Velocitas won al de tweede periodetitel en staat zevende.

Oranje Nassau staat een plek lager. ON verloor uit met 3-1 van Buitenpost en verspeelde de minieme kans op de derde periodetitel. Sven Kesimaat scoorde voor ON.