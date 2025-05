PKC’83 rekent af met concurrent Buitenpost en kan titel bijna ruiken

Foto Andor Heij. Buitenpost - PKC'83

“Dit was een hele belangrijke voor ons”, aldus aanvaller Kevin Bakels van PKC’83 na de 4-1 uit winst zaterdag op Buitenpost. PKC schakelde een concurrent uit en is met nog drie wedstrijden te spelen dicht bij de titel in de eerste klasse H.

Door een aantal mindere resultaten was de ruime voorsprong van PKC op de concurrenten aardig geslonken. Be Quick staat inmiddels op slechts twee verliespunten. Het leek weer een moeizame middag te worden in Buitenpost. De Friezen domineerden in het eerste half uur en kwamen na 21 minuten op voorsprong door Rik Weening, die na een scrimmage raak schoot.

Gelijkmaker

Tien minuten later kopte Rob Schokker een vrije trap van Jordi Paapst raak: 1-1. PKC werd beter, maar ontsnapte wel toen doelman Swen Bakker een levensgrote kans van Weening keerde. Ook PKC was dichtbij een doelpunt. Twee pogingen van Schokker werden van de lijn gehaald.

Twee keer binnenkant paal

Drie minuten na rust zette Fahim Bellghroub Kevin Bakels vrij voor Buitenpost doelman Kevin van der Meulen en de bal ging er curieus in: “Ik heb nog nooit zo lang moeten wachten om te juichen na een schot”, zei een opgetogen Bakels na afloop. “Paal en dan de andere paal en dan pas er in. Ik verwachtte hem niet meer, maar in zo’n spannende wedstrijd hoort blijkbaar ook een spannende goal”.

Counter

De ‘Blauwkes’ drongen aan, maar PKC gaf achterin nauwelijks iets weg en besliste de wedstrijd vanuit de counter. Na 83 minuten legde Bellghroub de bal terug op invaller Simon Schreiber en die maakte het derde Friese doelpunt in Groninger dienst: 1-3. “Na de 1-2 hebben we het wat omgezet en zijn we vijf, drie, twee gaan spelen om wat zekerheid in te bouwen”, zei PKC-trainer Bert Hollander. “En vanuit de counter maakt Simon de 1-3, toen was het klaar.”

Rood

In blessuretijd kreeg Henrico van der Vegt nog rood na een opstootje na een overtreding op Schreiber. Wesley Walstra legde de toegekende vrije trap af op Bellghroub, die voor het slotakkoord tekende: 1-4.

“Deze overwinning is heel belangrijk”, aldus Hollander. “Je staat er heel goed voor en het is nu even afwachten wat Be Quick morgen bij WVV doet. Die wedstrijd bij ons tegen Be Quick wordt waarschijnlijk bepalend. Dat wordt een hele mooie pot.”

Titel pakken

Bakels is optimistisch: “We wisten wat ons te doen stond vandaag. We hebben als team enorm gestreden en we hebben laten zien dat we een team zijn en dat we ook gewoon die titel gaan pakken”.

Buitenpost – PKC’83 1-4. 21. Rik Weening 1-0. 31. Rob Schokker 1-1. 48. Kevin Bakels 1-2. 83. Simon Schreiber 1-3. 90+2. Fahim Bellghroub 1-4. Toeschouwers: 550.

Overige wedstrijden in 1H

Velocitas hield thuis een andere concurrent van PKC’83, Blauw Wit ’34, op 2-2. Thomas Bats en Mohamed Ammar zetten Velocitas op een 2-0 voorsprong. De ploeg uit Leeuwarden kwam nog op gelijke hoogte, maar zag het gat met PKC naar zes punten groeien. Velocitas staat zevende in 1H en heeft een periodetitel.

Oranje Nassau won bij Heerenveense Boys met 4-1. Sam Niewold scoorde twee keer. Peter van Son en Mart Bloeming maakten de andere twee. ON is achtste en kan het seizoen rustig uitspelen. De derde periodetitel behoort zelfs ook nog tot de mogelijkheden. ON staat tweede, achter Blauw Wit ’34.

Be Quick speelt zondag in Winschoten tegen WVV en moet winnen om PKC in de nek te blijven hijgen.