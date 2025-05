PKC’83 heeft selectie rond, aanvallende versterking Oranje Nassau

Foto Andor Heij: PKC'83 - Velocitas 1897

De koploper van de eerste klasse H, PKC’83, heeft de selectie voor volgend seizoen rond. Die bestaat uit 25 spelers, maar een opvolger voor trainer Bert Hollander is er nog niet.

“We zijn nog in gesprek met drie trainers”, aldus voorzitter en assistent trainer Robert Groninger. “We denken in de loop van volgende week duidelijkheid te hebben”.

PKC completeerde de selectie met de 36-jarige doelman Jelle van der Veen van tweedeklasser LTC uit Assen. Spelers die vanwege hun leeftijd overwogen te stoppen blijven toch actief voor PKC. Zij trainen mee en zijn oproepbaar als er veel blessures of schorsingen zijn.

Eersteklasser Oranje Nassau versterkte zich met de 20-jarige aanvaller Justin Jacobs van BNC uit Finsterwolde. Het is de vierde versterking voor ON. Vijftien spelers van de huidige selectie hebben inmiddels een langer verblijf aangekondigd bij ON.