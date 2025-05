Pilot verlengd: ingang Martinitoren blijft open

Foto: Sebastiaan Rodenhuis voor Marketing Groningen

Afgelopen zomer werd de entree van de Martinitoren na 226 jaar weer opengesteld. Zo konden bezoekers voor het eerst, sinds de tijd van Napoleon, de Martinikerk via deze ingang bezoeken. Wegens succes wordt de pilot nu opnieuw verlengd.

Sinds 1798, het moment waarop Napoleon de Martinitoren toewees aan de gemeente, is de entree naar de Martinikerk via de toren niet meer in gebruik geweest. Alleen bij zeer belangrijke evenementen, zoals de opening van het Academisch Jaar van de Rijksuniversiteit Groningen, werd deze entree nog gebruikt.

De openstelling is een initiatief van de gemeente Groningen, Stichting Martinikerk Groningen en Marketing Groningen. “Vorig jaar hebben we ervaren hoe mooi het is wanneer de toren en kerk weer gezamenlijk toegankelijk zijn vanaf de Grote Markt”, vertelt Paul den Bosch van de gemeente Groningen. “Daarom verlengen we deze weken de pilot, waarbij we verkennen of deze openstelling op deze wijze kan worden gecontinueerd.”

Combikaartje

Met de openstelling kunnen belangstellenden de kerk en de toren nu ‘in één keer’ bezichtigen met een combikaartje. De pilot duurt tot en met 21 mei 2025. Op 7, 11 en 18 mei is de Martinikerk gesloten.