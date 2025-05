Petitie moet Den Haag bewegen studentensport in Stad betaalbaar te houden: ‘Dit gaat niet om een paar tientjes’

Studentensportorganisaties zijn een petitie gestart tegen kabinetsplannen die sport voor studenten fors duurder maken. Verschillende landelijke (sport)organisaties voor studenten, waaronder de ACLO in Groningen, roepen de Tweede Kamer op dit beleid te herzien.

De Rijksuniversiteit Groningen betaalt nu mee aan studentensportorganisatie ACLO. Daarvoor werd de universiteit tot nu toe gecompenseerd door Den Haag. Studenten betalen hierdoor slechts zestig euro per jaar voor toegang tot alle faciliteiten. Die bijdrage moet mogelijk stoppen als het kabinet haar plannen doorzet, waardoor het sporten voor studenten in Stad veel duurder wordt.

“De studenten zouden volgend jaar eigenlijk 75 euro gaan betalen”, zegt Nienke Edelman, voorzitter van ACLO Studentensport Groningen. “Dat gaat echt naar honderden euro’s als de bijdrage van het kabinet wegvalt. Het gaat niet om een paar tientjes extra in ieder geval.”

Duizenden studenten de dupe

Volgens Edelman raakt het nieuwe kabinetsbeleid heel veel studenten in Stad. In Groningen maken ongeveer 21.000 studenten gebruik van de ACLO: “Het betekent soms dat zij niet meer kunnen sporten en dat sport alleen nog maar beschikbaar wordt voor de studenten die daar de middelen voor hebben. De rest kan dat niet doen.”

Door gebrek aan sport zijn studenten niet alleen minder fit, want volgens Edelman werkt het voorgenomen beleid ook door op sociaal gebied: “Het is ook alles wat erbij komt kijken. De algehele gezondheid, zowel fysiek als mentaal. Het is toch een uitlaatklep voor studenten, waar hun vriendengroep wordt gemaakt. En dat komt dan allemaal weg te vallen.”

Petitie

De petitie is inmiddels al zo’n 20.000 keer ondertekend. “Maar we sporen iedereen alsnog aan om te tekenen. Hoe meer handtekeningen, hoe beter natuurlijk,” zegt Edelman. “Want een studententijd zonder sport is gewoon niet realistisch.”