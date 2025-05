Personeel UMCG staat stil bij agressie tegen zorgverleners in Gaza

Foto: Joris van Tweel

Het personeel van het UMCG houdt deze woensdagmorgen twee minuten stilte, om aandacht te vragen voor het geweld tegen zorgverleners in Gaza.

Om 10 uur 30 staan de medewerkers stil bij de rampzalige medische situatie in Gaza. Vanwege de voortdurende aanvallen door het Israelische leger wordt het steeds lastiger om medische hulp te verlenen in het getroffen gebied.

Het gaat om een landelijke actie van artsen en personeel, werkzaam bij de UMC’s in ons land. Om beurten wordt er in een van de universitaire ziekenhuizen twee minuten stilte gehouden. De ziekenhuizen in Gaza hebben een groot tekort aan voorzieningen, materialen en zorgverleners.

De aanvallen van het Israelische leger, gericht tegen de terroristische organisatie Hamas, hebben inmiddels voor tienduizenden slachtoffers gezorgd, waaronder veel vrouwen en kinderen. Door gebrek aan medische zorg kunnen zij nauwelijks behandeld worden.