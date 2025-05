Partij voor het Noorden wil oplossing voor ‘chaos met fietsen’ bij Europapark

Foto Andor Heij

Bij station Europapark in Groningen is het elke dag een chaos met fietsen. De Partij voor het Noorden vraagt het gemeentebestuur woensdag met een oplossing te komen.

Vooral in de spits is de drukte groot, stelt de gemeenteraadsfractie. Fietsen staan zelfs op de brug bij het viaduct over de Weg der Verenigde Naties. De bewaakte fietsenstalling bij het station zit vaak vol.

Fietsers worden dan doorgestuurd naar een tijdelijke stalling bij het Europapad of de Helperzoom, maar ook daar is nauwelijks plek. Wie toch een plek vindt, mist soms alsnog de trein door de lange looptijd. Daarnaast is het bij de stalling aan de Helperzoom slecht verlicht, vindt de fractie. In het donker is daardoor het lastig om een fiets terug te vinden.

De situatie bij Europapark is het gevolg van de spoorstremming bij het Hoofdstation, die nog tot 12 juli duurt. Door deze stremming is ook het Emmaplein soms een fietsenchaos. Maar de gemeente is niet van plan om tijdelijke fietsenrekken te plaatsen op of nabij het Emmaplein en adviseert fietsers juist door te rijden naar Europapark om daar de trein te pakken.