Optimisme en onzekerheid rond Groningen Airport Eelde

Vliegveld Eelde kampt met diverse onzekerheden rond de toekomst van de luchthaven. Dat zei directeur Meiltje de Groot dinsdag tijdens een donateursavond van de Vrienden van Groningen Airport Eelde.

De geopolitieke situatie in Oekraïne, Gaza en de hernieuwde aandacht voor defensie zorgen ervoor dat ook Eelde op de radar staat, bijvoorbeeld voor militaire transportvluchten. Maar Eelde wordt, zoals bekend, geen militaire basis: er worden geen F-35’s gestationeerd.

De Groot meldt verder dat er gesprekken lopen over samenwerking met energiebedrijven rond waterstofontwikkeling op de luchthaven. Over de mogelijke verruiming van de openingstijden moet de ministerraad nog een besluit nemen. Ondertussen blijven de onzekerheden rond Schiphol en Lelystad de besluitvorming bij luchtvaartmaatschappijen vertragen.

Ook thema’s als stikstof en het tekort aan technisch personeel spelen Eelde parten. Verder dreigen er risico’s bij het ontbreken van voldoende vliegtuigmonteurs. Daarom wordt gewerkt aan een nieuwe opleiding voor technici op de luchthaven.

De brandweer van Groningen Airport Eelde meldde tijdens de donateursavond dat de huidige crashtenders – twee twintig jaar oude Amerikaanse blusvoertuigen – aan vervanging toe zijn. Volgend jaar wordt de nieuwe Ziegler Z6 6×6 verwacht.

toerisme

Het vliegveld verzorgt met een team van 63 medewerkers jaarlijks zo’n 55.000 vliegbewegingen, waarvan 45.000 door de KLM Flight Academy. Het passagiersaantal ligt rond de 112.000 per jaar. Bestemmingen zijn onder andere Mallorca, Gran Canaria, Scandinavië, Antalya. Griekenland, Bulgarije, West-Ierland en de UK. Nieuw vanaf komende zomer is Knock in Ierland.

De toekomst ligt volgens de leiding in uitbreiding met meer toeristische bestemmingen, zoals IJsland en Finland. Daarbij is de luchthaven afhankelijk van touroperators als TUI en Corendon. Om aantrekkelijker te worden, moet onder meer de hoge luchtvaartbelasting – 30 euro per passagier – worden aangepakt.