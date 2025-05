Opnieuw staking bij RUG tegen bezuinigingen hoger onderwijs

Ingezonden foto

Medewerkers van de Rijksuniversiteit Groningen (RUG) doen op 10 juni aanstaande mee aan een landelijke stakingsdag tegen de bezuinigingen op het hoger onderwijs en de wetenschap. Het College van Bestuur van de RUG steunt de actie.

Op 18 maart was er ook een protestmars en staking. Toen deden duizenden RUG-medewerkers mee. Dit keer heeft de staking een landelijk karakter. Op dinsdag 10 juni is er onder meer een grote bijeenkomst op het Malieveld in Den Haag. Ook medewerkers van de RUG gaan naar de Hofstad om te demonstreren.

Volgens het Groningse universiteitsbestuur mogen medewerkers zelf beslissen of ze meedoen. Ook wie geen lid is van een vakbond, mag deelnemen. Het loon wordt niet ingehouden. De lokale groep Organize the RUG organiseert bijeenkomsten, actietrainingen en busvervoer naar Den Haag.

Rode vierkantjes

Toetsing, promoties en andere ceremonies gaan op de stakingsdag, als het aan het bestuur ligt, gewoon door. Docenten wordt gevraagd hier rekening mee te houden. Studenten kunnen niet staken, omdat zij niet in dienst zijn van de RUG. Zij mogen zich wel aansluiten bij de protestacties, besluit het CvB.

De bestuursleden dragen tijdens de stakingsdag een ‘rood vierkantje’ als teken van protest. Het CvB vraagt stakende medewerkers dat ook te doen.

Onderwijsmiljoenen

De onderwijsbezuinigingen werden in september bevestigd in de Miljoenennota. In de Voorjaarsnota van april werden nog meer bezuinigingen aangekondigd op het mbo, hbo en de universiteiten. Op 11 juni wordt hierover gestemd.

De RUG moet daardoor mogelijk tot tachtig miljoen euro besparen in 2030. De universiteit vindt de geplande bezuinigingen schadelijk. Ze bedreigen de kwaliteit van onderwijs en onderzoek, ook omdat de universiteit door nieuwe regels minder internationale studenten mag werven en minder les mag geven in het Engels.