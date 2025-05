Opnieuw problemen bij KPN: geen mobiel bereik en internet

KPN kampt zondag opnieuw met problemen op zijn netwerk. Klanten melden dat ze geen mobiel bereik hebben en ook via hun telefoon niet kunnen internetten. Ook mensen die gebruikmaken van Odido, Vodafone, Lebara, Simyo en Youfone ervaren problemen.

Meldingen komen uit het hele land, waaronder uit Groningen. “Momenteel hebben we last van een storing met ons mobiele netwerk. We doen er alles aan dit zo snel mogelijk op te lossen”, laat het telecombedrijf weten. De website Allestoringen.nl laat zien dat de eerste problemen zich zondagochtend rond 09.30 uur voordeden. Rond 10.00 uur meldden ruim 8.500 personen dat ze problemen ervoeren. Om 10.30 uur leken de grootste problemen voorbij, tot om 12.30 uur het mobiele netwerk opnieuw wegviel.

Zaterdagavond kampte KPN ook met een grote storing. Ook toen hadden klanten geen mobiel bereik en internet.