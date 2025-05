Open dag op Travertijnstraat 6 en 12 in Vinkhuizen

Foto: google maps

Laten zien aan de buren, de Stadjers en aan de gemeente wat voor maatschappelijk en cultureel ecosysteem we zijn dat geworteld is in de wijk Vinkhuizen. Dat is het verhaal van de de Travertijnstraat 6 en 12.

Zondag 1 juni houden ze een open dag en nodigen iedereen uit om te komen kijken en beleven wat maatschappelijk en cultureel ecosysteem ze echt zijn. Bij ons in de ochtendshow waren Oline Lanting en Kyra Berris om hier meer over te vertellen.

Ze hebben het volgende programma:

Open ateliers en studio’s: Bezoek de werkruimtes van lokale kunstenaars en creatieve makers.

Workshops: Doe mee aan diverse workshops en leer nieuwe vaardigheden.

Verkoop van producten: Koop unieke handgemaakte producten direct van de makers of laat je gereedschap slijpen bij Gered Gereedschap.

Live muziek: Geniet van optredens van muzikanten uit het pand.

Pannenkoeken: Smul van heerlijke pannenkoeken.

Kijkje in de moskee: Laat je rondleiden door de panden en neem een kijkje in de Al-Rahma Moskee.

Voor meer informatie, bezoek onze website: www.trav12.nl.

Kom langs en laat je inspireren door de creativiteit en gezelligheid van Trav6 en 12!

