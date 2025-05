Open dag Biotoop trekt 2.600 bezoekers: “Gebouw fascineert jong en oud”

Aan het begin van de open dag gingen de bewoners gezamenlijk op de foto. Foto: ingezonden

De open dag van de Biotoop in Haren heeft zondag 2.600 bezoekers getrokken. Suze van der Lijke van de organisatie laat weten tevreden te zijn.

Suze, hoe kijken jullie terug op deze dag?

“Het ging heel goed. Uiteindelijk was er best wel wat spanning. Vanochtend was het druilerig. Dan is toch wel even de vraag: wat gaan mensen doen? Komen ze wel? Vorig jaar hadden we op de open dag 3.000 bezoekers. Toen was het fantastisch mooi weer. Dit jaar hadden we bij druilerige toestanden 2.600 bezoekers. Wij zijn daar heel tevreden mee. Dat klinkt overigens als veel, maar doordat het terrein acht hectare groot is, heeft niemand het gevoel gehad dat het ook maar enigszins druk was.”

Welke reacties hoorden jullie vandaag?

“De mensen waren enthousiast. Het is een gebouw dat fascineert. Wat zou er op het terrein en wat zou er achter de deuren gebeuren? Vandaag was de mogelijkheid om een kijkje te komen nemen. Als we kijken naar de bezoekers, dan was het van jong tot oud dat ons bezocht heeft. Mensen uit het dorp Haren, maar ook uit de omgeving. En we kregen leuke reacties over hoe we het opgezet hadden en wat er allemaal te doen was. Een open dag is denk ik ook heel waardevol. Mensen kunnen op zo’n dag echt zien wat hier gebeurt en plaatsvindt. Je kunt echt ontdekken wat de Biotoop is.”

Nu heeft dit gebouw ook een geschiedenis. Het is decennialang in gebruik geweest als het Biologisch Centrum van de Rijksuniversiteit. Heb je ook de indruk dat vandaag oud-studenten en -medewerkers langs zijn geweest?

“Die hebben ons vandaag zeker bezocht. Ik liep op een gegeven moment langs een groepje dat aan het vertellen was dat er vroeger op die plek containers stonden van waaruit gewerkt werd, omdat er geen kantoorruimte beschikbaar was. Het hele verhaal heb ik niet gehoord, maar het is zeker zo dat een groep bezoekers vroeger verbonden is geweest aan het gebouw. En zij zullen zien dat we het complex met liefde behandelen. Veel uit die tijd is nog intact. Niet alles. Op de plek waar ik nu woon stonden bijvoorbeeld koelcellen. Dat is uiteraard weggehaald. Maar voor de rest is er heel veel intact.”

Wat waren vandaag de hotspots? Waar was veel belangstelling voor?

“Dat is denk ik toch wel Pizza Paul. Paul heeft eerder dit jaar zijn bedrijfje hier geopend. Daar was vanmiddag echt sprake van een wachtrij. Hij heeft 130 pizza’s gebakken en was toen helemaal uitverkocht. Hij had niks meer. Fantastisch, hè? Een andere plek die in schwung was, was Vleugel E waar het Zoölogisch Lab was gevestigd. Hier woont een woongroep die de deuren had geopend. Je kon er bijvoorbeeld haaientanden zoeken, wat echt in trek was. Daarnaast heb ik goede verhalen gehoord over Vals Alarm Musicaltheater, dat een preview bracht van ‘The Wild Party’ in Vleugel F, de theaterzaal van het complex. Mensen vonden dit heel leuk.”

Zo ongeveer alles kon ook bezocht worden, hè?

“Klopt. In de Biotoop heb je ruimtes waar mensen werken, maar je hebt ook vleugels waar gewoond wordt. Er wonen hier nu ongeveer 180 mensen in de leeftijd van 0 tot 70 jaar. Langs deze woonvleugels werd een rondleiding georganiseerd. En dat werd door de bezoekers ook echt gewaardeerd, dat ze konden zien hoe er dan gewoond wordt. Hoe ziet zoiets eruit?”

Zijn jullie van plan om volgend jaar weer een open dag te organiseren?

“Absoluut. We hebben zelfs al een datum geprikt: 31 mei. We zijn heel tevreden hoe het vandaag gegaan is en dat smaakt naar meer. Vanmiddag om 17.00 uur vertrokken de laatste bezoekers. Voor ons was het toen een kwestie van opruimen. De dag sluiten we vervolgens af met een gezamenlijke maaltijd en gezelligheid. Je kunt je voorstellen dat niemand vandaag tijd heeft gehad om te koken, dus één van de cateringbedrijven in de Biotoop heeft paella gemaakt. En zo genieten we nog even na van deze geweldige dag.”