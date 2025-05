“Op Bevrijdingsdag flinke opklaringen, komende dagen bewolkt”

Foto: Robert van der Veen

Bevrijdingsdag gaat droog verlopen. Door een matige wind uit het noordwesten gaat het echter wel fris aanvoelen.

“Maandag zijn er flinke opklaringen, afgewisseld door stapelwolken”, vertelt OOG-weerman Johan Kamphuis. “Het blijft droog en het wordt 13 of 14 graden. De noordwestenwind is matig, windkracht 3 tot 4.

Dinsdag is er veel bewolking en is er kans op een spetterbuitje. Het wordt 13 graden en de wind uit het noorden is zwak of matig, windkracht 2 of 3.

Woensdag wordt het zachter met 17 graden. Verder wisselen opklaringen en stapelwolken elkaar af en blijft het meestentijds droog. De noordoostenwind neemt toe naar matig, windkracht 3 tot 4.

Donderdag tot en met zaterdag is het rustig en overwegend of helemaal droog. De zon schijnt geregeld en waarschijnlijk wordt het zelfs vrij zonnig bij een maximumtemperatuur rond 17 graden.”

