Dankzij deze duikers (en OOG) heeft Tjaltje haar telefoon na twee maanden terug uit de Diepenring

Foto via Recovery Divers

De tweede telefoon die begin deze maand werd opgedoken uit het water bij Dudok aan de Turfsingel, is terug bij de eigenaar. Het duikteam dat het toestel uit het water haalde, is blij dat de dubbele ‘reddingsactie’ resultaat heeft gehad. De organisatie stak deze vrijdag ook een bedankend duimpje op naar OOG.

De vondst werd twee maanden geleden gedaan door duikteam Recovery Divers. Zij doken begin deze maand bij Dudok aan het Diep aan de Turfsingel naar de telefoon van Eli. Bij die actie haalden ze onverwacht nog een tweede toestel uit het water. Deze werd even apart gelegd, in afwachting van een eigenaar.

Nadat het verhaal over de duikactie werd gedeeld door Recovery Divers, kwam de oplossing in zicht. OOG pikte het verhaal op en deelde het met heel Groningen en daarbuiten. In een reactie op ons Instagram-bericht werd Tjaltje getagd. Zij herkende de plek en stuurde een e-mail naar het duikteam.

In haar bericht beschreef ze nauwkeurig waar haar telefoon was gevallen. Ook meldde ze dat er een bankpas en rijbewijs in het hoesje zaten. Na het lezen van haar e-mail dook het team in de opslag. De telefoon die daar lag, bleek inderdaad van haar te zijn.

Voor Tjaltje was de terugkeer van haar telefoon een grote opluchting, laat ze weten aan de duikorganisatie: “Er staan heel veel foto’s en andere gegevens op waar ik geen back-up van had, onder andere foto’s van mijn oma en opa die inmiddels zijn overleden.”

Meer informatie over Recovery Divers vind je op deze website.