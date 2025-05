“Ook op je balkon kun je goede dingen doen in de strijd tegen verlies van biodiversiteit”

Groningen zet flinke stappen op het gebied van vergroening. Ondanks dat is er volgens Harriët Braun van Groei & Bloei Groningen nog altijd sprake van verlies aan biodiversiteit.

Harriët, jullie organiseerden vandaag een Lentemarkt in Vinkhuizen. Hoe is het gegaan?

“Het was prachtig weer vandaag, wat zeker bijdroeg aan de leuke sfeer. We hadden voor deze dag verschillende plantjes meegenomen, en diverse andere mensen en organisaties hadden dit ook bij zich, waardoor er volop gekocht en geruild werd. De animo was goed, en ondanks dat er wellicht ruimte was voor meer bezoekers, zijn we tevreden met het verloop.”

Hoe belangrijk is het organiseren van een Lentemarkt?

“Ik denk dat het verschillende functies heeft. Enerzijds is er de sociale functie. Het is leuk voor de inwoners in de wijk. Het is dichtbij, waardoor het voor bewoners heel laagdrempelig is om langs te komen en om je te laten informeren over groen. Want dat is een andere functie: je daagt inwoners uit om na te denken over het vergroenen van hun tuinen. Alle tuinen van Nederland vormen samen één grote groene oase en daarmee kan iedere tuinier een belangrijke bijdrage leveren aan het tegengaan van klimaatverandering.

De afgelopen jaren is er al veel aandacht geweest voor het vergroenen van tuinen en het wippen van tegels. Zijn we in Groningen op de goede weg?

“Er is nog altijd sprake van een verlies aan biodiversiteit. Maar we zien ook een groeiende groep mensen die dit inziet en hier actief een bijdrage aan wil leveren. Een goed voorbeeld zijn mensen met een balkon. Je zou kunnen denken dat wanneer je alleen een balkon hebt, dat dit je van de verplichting ontslaat om ook een bijdrage te leveren in het vergroenen. Maar ook op een balkon kun je een bijdrage leveren door het plaatsen van bijvoorbeeld insectvriendelijke planten. Je kunt daarmee echt het verschil maken. Ik wil ook even wijzen op ons Groei & Bloei Tienpuntenplan. Dit is een leidraad voor enthousiaste tuiniers om klimaatvriendelijk te tuinieren.”

Bij deze Lentemarkt hebben jullie ook samengewerkt met verschillende andere partijen hè?

“Klopt. Wij hebben als Groei & Bloei deze markt opgezet met ’t Vinkhuys, het multifunctioneel centrum in Vinkhuizen. Daarbij hebben we samengewerkt met verschillende andere partijen die aanwezig waren zoals de Blije Bodem, de Volkshortus Selwerd, volkstuinencomplex Golden Raand en TuinindeStad. Daardoor ontstaat er een mooie en gevarieerde wijk waarbij er veel aanbod is, maar er ook veel kennis en kunde gedeeld kan worden.”

Als Groei & Bloei organiseren jullie als vereniging door het hele jaar lezingen, workshops, excursies en de Open Tuinen Estafette. Wat wordt het volgende dat jullie gaan organiseren?

“Op 3 juli organiseren we een busreis waarbij met een groep mensen mooie tuinen in de regio gaan kijken. Geïnteresseerden kunnen zich hier nog voor opgeven. Met het bekijken van deze tuinen willen we inspiratie opdoen.”

Meer informatie over Groei & Bloei vind je op deze website.