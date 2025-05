OOG Radio maakt speciaal programma op 5 mei: “Bijzonder om in vrijheid te kunnen leven”

Foto: Rick van der Velde

OOG Radio zendt op Bevrijdingsdag een speciaal radioprogramma uit dat in het teken staat van de vrijheid. Een gesprek met programmamaker Saskia de Vries over de aanleiding en wat er allemaal te horen zal zijn.

Saskia, dat er radio wordt gemaakt op Bevrijdingsdag, dat gebeurt al verschillende jaren, hè?

“Dat klopt. Hoewel het er morgen wel wat anders uit gaat zien. Tijdens eerdere edities waren we met een mobiele studio op het festivalterrein aanwezig. Dat gaan we dit keer niet doen. Het festival heeft gekozen voor een andere indeling. Daarom zenden wij uit vanuit de radiostudio op de Zernike Campus. Dat heeft wel als voordeel dat de verslaggevers die we hebben, zich kunnen verspreiden. Zo hebben we live-verslaggevers aanwezig in het Stadspark, maar ook op het Bernouilliplein waar het Leutje Festival plaatsvindt.”

Dat we het nu specifiek hebben over 5 mei, dat doet wellicht niet helemaal recht aan het project dat jullie hebben opgezet…

“We zijn inderdaad al wat langer bezig. In de aanloop naar deze periode hebben we verschillende vergaderingen gehad waarbij we besproken hebben hoe we hier op een goede en mooie manier aandacht aan konden besteden. Samen met een heel team vrijwilligers hebben we hieraan gewerkt. In de afgelopen week waren er in de OOG Ochtendshow verschillende interviews en reportages te horen die te maken hadden met de Tweede Wereldoorlog. Bij deze producties hebben we een duidelijk verband proberen te leggen tussen toen en nu.”

Welke bijdrage heeft de meeste indruk op jou gemaakt?

“Dat zijn eigenlijk twee bijdragen. De ene ging over fascisme en de andere over homovervolging tijdens de oorlogsjaren. Bij de maatschappelijke ontwikkelingen van vandaag de dag wordt er wel eens een vergelijking gemaakt met gebeurtenissen van vroeger. Hoogleraar Kees Aarts van de Rijksuniversiteit Groningen legde uit dat onze tijd niet lijkt op de periode voor de Tweede Wereldoorlog, maar dat het meer vergelijkenissen heeft met de aanloop naar de Eerste Wereldoorlog. Dat had ik niet verwacht.”

En een bijdrage over homovervolging heeft ook indruk op je gemaakt?

“Dat klopt. Ik wist namelijk niet dat deze vervolging zo groot en ernstig is geweest, en gelijk ook al vanaf het begin. Sinds de opkomst van Adolf Hitler in Duitsland, in 1933, zie je de vervolging van homoseksuelen toenemen. Het is onvoorstelbaar meedogenloos geweest. Ja, dat heeft mij geraakt. Misschien ook wel vanwege de parallellen met vandaag de dag. Dat je in Amerika ziet dat transgenderpersonen niet meer alles kunnen en mogen. De conclusies mag je zelf trekken.”

Morgen is het Bevrijdingsdag, maar vanavond is het eerst nog Nationale Dodenherdenkingsdag…

“Ook op deze avond doen we inderdaad verslag van de gebeurtenissen in de stad. Collega Jan Kooistra laat tussen 19.00 en 20.00 uur werken van componisten horen die een link hebben met de Tweede Wereldoorlog. Vanaf 19.40 uur doen we verslag van de stille tocht die van het Joods Monument aan de Hereweg naar het Martinikerkhof voert.”

En hoe ziet het programma er op Bevrijdingsdag uit?

“Het begint morgenochtend om 07.00 uur met een uitzending van de OOG Ochtendshow. In deze uitzending hebben we verschillende bijdrages die te maken hebben met Bevrijdingsdag. Zo worden om 09.00 uur de klokken geluid in de Martinikerk. Onze verslaggever is daarbij aanwezig om er verslag van te doen. Van 12.00 tot 17.00 uur doen we verslag vanaf het Stadspark en vanaf het Leutje Festival. We draaien bijvoorbeeld alleen muziek van artiesten die ooit op het Bevrijdingsfestival in Groningen hebben gestaan.”

En jullie hebben ook verschillende reportages?

“We hebben onder andere een reportage van Basz de Jonge. Hij is met gids Peter Bos door de stad gewandeld waarbij hij als het ware de route van de Canadese geallieerden volgt. Wat is er tijdens de bevrijding gebeurd? Wat is er nog te zien? We hebben een reportage over hoe de Schouwburg functioneerde tijdens de oorlogsjaren. We hebben de Groninger Archieven nageplozen en we zijn tot verrassende ontdekkingen gekomen. Wist je bijvoorbeeld dat één van de verjaardagen van Hitler groots is gevierd in de Schouwburg? Hoe dat precies zit, vertellen we je morgen. En we hebben live-verslaggevers die bijvoorbeeld aanwezig zijn bij de Vrijheidsmaaltijd op het dak van Forum Groningen, de Stadsdichter komt in de studio een speciaal gedicht voorlezen en we hebben diverse artiesten die livemuziek komen maken. Ook houdt OOG-weerman Johan Kamphuis je op de hoogte van het weer.”

Hoe belangrijk zijn 4 en 5 mei voor jezelf?

“Ik denk dat beide dagen heel belangrijk zijn. Mijn familie is op kleine schaal actief geweest in het verzet. Tijdens mijn jeugd was er ook altijd veel aandacht voor de verzetsdaden tijdens de Tweede Wereldoorlog. Dat komt denk ik ook door hoe er op scholen met het onderwerp werd omgesprongen. Wist je dat we tot de jaren zeventig met name stilstonden op 4 mei bij de mensen die actief zijn geweest in het verzet? Vanaf de jaren zeventig zijn de oorlogsslachtoffers daarbij gekomen, met als grootste groep de Joodse bevolking. Ik heb altijd heel duidelijk meegekregen dat het belangrijk is om te beseffen hoe waardevol het leven in vrijheid is. En dat geldt ook voor 5 mei: dat je kunt laten zien hoe heerlijk en bijzonder het is om in vrijheid te kunnen leven.”

OOG Radio is online via deze link te beluisteren. In de ether is het signaal in de gemeente te ontvangen op FM 106.6 MHz.”