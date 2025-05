Onderzoek: blijvende problemen voor lage inkomens in Groningen

Foto: Chronomarchie via Pixabay

Mensen met een laag inkomen ervaren hun leven minder positief ervaren dan mensen met een hoger inkomen. Uit nieuw onderzoek blijkt dat Groningse armen ook hun gezondheid en welzijn lager inschatten en minder ‘meedoen’.

Dat blijkt uit de nieuwste Verdieping Armoedemonitor van Onderzoek, Informatie en Statistiek (OIS) Groningen. De monitor laat zien dat het aantal huishoudens met een laag inkomen de afgelopen jaren licht daalde, behalve bij 65-plussers waar het stijgt.

Armoede raakt veel vlakken in het leven

Armoede gaat volgens de onderzoeker verder dan alleen weinig geld hebben. Het raakt ook gezondheid, geluk, sociale contacten en woonomgeving. Mensen met een laag inkomen beoordelen hun gezondheid en leven minder positief. Ze voelen zich ook vaker eenzaam en hebben minder steun van familie, vrienden of hulpverleners.

Op het gebied van sociale activiteiten doen zij minder mee. Ze bezoeken minder vaak cafés, theaters en festivals dan mensen met een hoger inkomen. Wel doen zij vaker creatieve hobby’s en vrijwilligerswerk.

In de buurt voelen mensen met een laag inkomen zich minder veilig en vinden ze dat er meer overlast is, zoals geluid, rommel en drugsoverlast. Ook zijn zij minder tevreden over hun woning. Ze klagen vaker over slecht onderhoud, slechte isolatie en problemen door extreem weer, vooral hitte.

Combinatie CBS-cijfers en enquête

De monitor verschijnt binnenkort officieel, maar de gemeente deelt de resultaten alvast om snel inzicht te geven in de situatie van lage inkomens in Groningen. De monitor combineert gegevens van een recente enquête met inkomensgegevens van het CBS. Omdat CBS-cijfers van twee jaar geleden zijn, gaat het beeld over die periode.