‘Ondernemers Reitdiephaven onaangenaam verrast door verbod op laden en lossen’

Foto: Google Maps - Streetview

Ondernemers op het Reitdiephavenplein in Groningen zijn onaangenaam verrast: binnenkort mogen zij en hun leveranciers niet meer laden en lossen op het plein. De Stadspartij 100% voor Groningen wil daarom dat de gemeente het besluit aanpast.

Volgens de Stadspartij zitten sommige ondernemers al meer dan 15 jaar op deze plek en zijn afhankelijk van bevoorrading direct bij hun winkel. Hoewel enkele zaken een achteringang hebben, is deze moeilijk bereikbaar vanwege een drukke parkeerplaats. Daarnaast is de achterzijde gevoelig voor harde wind, wat al eerder leidde tot extra maatregelen zoals het aanplanten van struiken.

Volgens de ondernemers komen er gemiddeld slechts vijf busjes per dag op het plein. Het gaat om leveringen, het ophalen van goederen en pakketdiensten zoals PostNL en DHL. Zij vinden daarom dat de verkeersdrukte beperkt is en het verbod niet nodig.

De fractie van Stadspartij 100% voor Groningen heeft namens de ondernemers schriftelijke vragen gesteld aan het college. De partij wil weten of de ondernemers voldoende zijn betrokken bij het proces. Ook vragen ze zich af waarom er niet is gekozen voor maatwerk, zoals tijdsvensters of ontheffingen. Volgens de Stadspartij moet er een oplossing komen die rekening houdt met zowel de verkeersveiligheid als het ondernemersbelang op het Reitdiephavenplein.