Ondernemers leggen hun klanten zaterdag in de watten op Lutje Lokale Zaterdag

Foto: Lutje Lokaal

In de binnenstad vindt zaterdag Lutje Lokale Zaterdag plaats. Van 10.00 tot 17.00 uur openen veel lokale ondernemers in de stad hun deuren, waarmee ze hun klanten willen bedanken.

“In totaal doen er meer dan honderd ondernemers mee die klanten, ieder op hun eigen manier, bedanken voor hun steun aan lokaal ondernemend Groningen”, laat de organisatie weten. “Dit doen ze onder meer met cadeautjes, spelletjes en proeverijen.”

Omdat er veel ondernemers meedoen, kunnen bezoekers een eigen route samenstellen aan de hand van thema’s. Daarnaast vinden er drie stadswandelingen plaats. “Om 11.00 uur start de Groningens Ontzet route, waarbij alles draait om historie. Om 13.00 uur vindt de Lutje Lokale Route plaats en om 15.00 uur de Hofjes Route. De wandelingen duren ongeveer anderhalf uur.”

Op de Nieuwe Markt bij Forum Groningen vindt een feestelijk programma plaats. De organisatie noemt het evenement belangrijk. Authentieke winkels en horecagelegenheden in de binnenstad kunnen volgens hen wel een duwtje in de rug gebruiken. Lutje Lokaal is in 2019 ontstaan als tegengeluid op Black Friday en is daarmee de Groningse variant van het uit Amerika overgewaaide Small Business Saturday. Meer informatie over de Lutje Lokale Zaterdag vind je op deze website.